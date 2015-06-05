МОЭК на треть снизила выбросы в атмосферу

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ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) в I квартале 2015 года снизила выбросы в атмосферу на 32 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе МОЭК.

По итогам I квартала объем выбросов составил 1,7 тысяч тонн. В прошлом году компания сократила выбросы загрязняющих веществ (окислы азота, оксид углерода) в атмосферу на 20 процентов по сравнению с 2013 годом – до 5,1 тысяч тонн.

"Снижения выбросов удалось достичь благодаря переключению тепловых нагрузок с котельных МОЭК на ТЭЦ "Мосэнерго" и передаче ряда теплогенерирующих объектов МОЭК под управление "Мосэнерго". Также в 2014 году были выведены из эксплуатации четыре малые котельные", - пояснили в компании.

Кроме того, на ряде энергетических объектов МОЭК были модернизированы действующие и установлены новые котлы с улучшенными экологическими характеристиками.

Отметим, что МОЭК каждые 10 минут передает в Мосэкомониторинг информацию о содержании в воздухе окислов азота и оксида углерода вблизи тепловых станций. На основании показаний приборов контроля выбросов котлов, включенных в систему экомониторинга, происходит автоматизированное управление технологическим процессом.

Ранее руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал "Интерфаксу", что неприятные запахи перестанут беспокоить москвичей к 2018 году после завершения реконструкции столичных предприятий.

"К сожалению, пока реконструкция не завершится, неприятные запахи периодически будут появляться. Но когда это небольшие концентрации, то это не опасно для здоровья, а просто дискомфортно", - сказал Кульбачевский.