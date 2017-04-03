Крупная площадка для тренировки собак и соревнований появится в Сокольниках

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Крупная площадка для выгула и тренировки собак с бесплатными средствами уборки появится в парке "Сокольники". На площадке будут проводить соревнования среди собак. Об этом m24.ru рассказал директор парка Андрей Лапшин.

"Это будет большая площадка, она расположится недалеко от станции Маленковская – самые дальние края парка. Мы здесь планируем создать большой комплекс, где можно потренировать собак с разными тренажерами, в том числе будет набор оборудования для проведения соревнований. Зрители соревнований смогут разместиться на крытых мини-трибунах", – сказал Лапшин.

Площадку обустроят на территории одного гектара. Здесь отремонтируют газон, установят пункт охраны и сделают освещение. На новой площадке разместятся туалет для посетителей, лавочки и урны (для обычного мусора и для уборки за собакой). Гостям "Сокольников" также предложат бесплатные пакеты для уборки.

Новую площадку планируется открыть в августе 2017 года.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/249]Как правильно организовать площадку для выгула собак[/URLEXTERNAL]