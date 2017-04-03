Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля 2017, 00:05

Экология

Крупная площадка для тренировки собак и соревнований появится в Сокольниках

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Крупная площадка для выгула и тренировки собак с бесплатными средствами уборки появится в парке "Сокольники". На площадке будут проводить соревнования среди собак. Об этом m24.ru рассказал директор парка Андрей Лапшин.

"Это будет большая площадка, она расположится недалеко от станции Маленковская – самые дальние края парка. Мы здесь планируем создать большой комплекс, где можно потренировать собак с разными тренажерами, в том числе будет набор оборудования для проведения соревнований. Зрители соревнований смогут разместиться на крытых мини-трибунах", – сказал Лапшин.

Площадку обустроят на территории одного гектара. Здесь отремонтируют газон, установят пункт охраны и сделают освещение. На новой площадке разместятся туалет для посетителей, лавочки и урны (для обычного мусора и для уборки за собакой). Гостям "Сокольников" также предложат бесплатные пакеты для уборки.

Новую площадку планируется открыть в августе 2017 года.

Ссылки по теме


[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/249]Как правильно организовать площадку для выгула собак[/URLEXTERNAL]
Список адресов обустроенных площадок для выгула собак опубликован на сайте открытых данных. Всего в столице насчитывается 410 специальных мест для выгула питомцев. Многие из них огорожены забором и освещены. Согласно нормативам, площадь таких территорий должна быть не меньше 400 квадратных метров. Вход на площадки для собаководов бесплатный, хозяева лишь должны убирать за своими питомцами. За оставленные отходы жизнедеятельности грозит штраф от одной до двух тысяч рублей.

Депутаты Госдумы предлагали разрешить выгул собак без поводка и намордника и бойцовских собак только в специальных местах.

экология благоустройство парки собаки парк Сокольники соревнования тренажеры социальная сфера парки и пешеходные зоны средства уборки

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика