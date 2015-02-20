Суббота24: идем на эко-Масленицу, слушаем джаз и изучаем историю

Эко-Масленица в Музее Москвы, выставка работ "бумажных архитекторов", фестиваль "Триумф джаза" и еще 21 событие в субботу, 21 февраля.

10.00 - 21.00

Слушаем ароматы экзотических цветов

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Москве продолжается фестиваль "Тропическая зима в "Аптекарском огороде" . Его площадка представляет собой несколько зон. Первая - это тропический лес с цветущими орхидеями всех цветов, запахов и размеров. Вторая - экваториальное болото и его "жители", плотоядные растения. Их на фестивале представлено около 200 видов. Третья - зал для демонстрации растений, живущих в пустыне.

Кроме того, недавно на фестивале зацвел аморфофаллус коньяк, который может считаться одним из самых экстравагантных растений в мире. Он родом из Азии, его соцветие достигает почти метра в высоту, а насекомых это растение привлекает запахом… гнилого мяса.

Место : ботанический сад МГУ "Аптекарский огород", Проспект Мира, дом 26 : ботанический сад МГУ "Аптекарский огород", Проспект Мира, дом 26 Цена: вход платный



10.00

Идем на "Вескон"

Фото: vescon.org

В субботу стартует один из крупнейших фестивалей толкинистов и ролевиков в России "Вескон". Будут работать несколько секций: толкинистики, ролевых игр, музыки и литературы. Также откроются творческие мастерские, ярмарка, зоны турнира и бала. Запланированы лекции, мастер-классы, круглые столы, соревнования и другие мероприятия. Расписание можно найти на сайте фестиваля.

Место : ДК "Маяк", улица Газопровод, дом 9а : ДК "Маяк", улица Газопровод, дом 9а Цена: вход платный



11.00 - 20.00

Смотрим на "бумажную архитектуру"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На этой неделе в Музее имени Пушкина открывается выставка "Бумажная архитектура. Конец истории". Она посвящена проектам, которые были созданы и проработаны, но не были осуществлены из-за технической сложности, стоимости, масштабности или цензурных соображений - то есть остались на бумаге. Такие примеры стали выделяться в отдельное направлением еще в XVIII веке. В России же этот термин чаще всего употребляют в связи с архитектурой 1980-х годов и участием советских архитекторов в международных конкурсах.

На выставке будет представлена архитектурная графика как мастеров XVII–XVIII веков (Джованни Батиста Пиранези, Пьетро Гонзага, Джакомо Кваренги, Маттеуса Кюсселя и других), так и советских концептуальных архитекторов (Юрия Аввакумова, Михаила Белова, Александра Бродского, Юрия Кузина, Сергея и Веры Чукловых и других).

Место : ГМИИ имени Пушкина, улица Волхонка, дом 12 : ГМИИ имени Пушкина, улица Волхонка, дом 12 Цена: вход платный



11.00

Идем на арт-масленицу

Фото: m24.ru

В Парке Горького приглашают на масленичные гулянья. На Пушкинской набережной гостей ждут балаганные выступления, концерт, инсталляция "7 дней Масленицы", угощения и многое другое. Желающим поиграть аниматоры предложат пометать икру в блины и покормить медведя. Главным центром праздника станет не чучело Масленицы, а арт-объект художника Оли Лесниковой "Туча враждебная". Тучу как символ холодов и серости, на которые щедр февраль, сожгут, приглашая тем самым в город весну.

О маленичных гуляниях на других городских площадках можно прочитать тут.

Место : Парк Горького, Крымский Вал, дом 9 : Парк Горького, Крымский Вал, дом 9 Цена: вход свободный



11.00 - 20.00

Изучаем историю через интерьер

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В Государственном архитектурном музее имени Щусева открывается выставка "Советский дизайн. От конструктивизма к модернизму. 1920–1960-е". Смена стилей, которые находили советские дизайнеры, будет показана через интерьеры квартир граждан. Например, на выставке можно будет увидеть образцы мебели, выполненные по проекту Бориса Иофана для Дома на набережной, агитационный гарнитур 1930-х, мебель, изготовленную для Музея Ленина в Ленинграде.

Место : Музей имени Щусева, улица Воздвиженка, дом 5/25 : Музей имени Щусева, улица Воздвиженка, дом 5/25 Цена: вход платный



11.00 - 19.00





Идем на выставку оружия

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

В музее современной истории России продолжается выставка "Оружие XIX–ХХ веков”. На ней показана эволюция оружия - от древних предметов ручной работы до моделей серийного производства. Широко представлены творения оружейников Шпагина, Мосина, Калашникова. Среди редких изюминок выставки - пистолет, выполненный слепым тульским мастером и подаренный Сталину.

Место : Музей современной истории России, Москва, улица Тверская, дом 21 : Музей современной истории России, Москва, улица Тверская, дом 21 Цена: вход платный



12.00

Кушаем блины на "ВкусноФесте" в "Сокольниках"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В "Сокольниках" в честь праздника Масленицы проведут маркет городских сладостей "ВкусноФест". Фаворитами дня станут блины, но и другая еда тоже будет представлена. Кстати, на маркет свою продукцию привезут и крупные розничные сети. Домики с угощениями будут расположены на Фонтанной площади и 4-м Лучевом просеке.

В парке весь день также будет проходить праздничная программа: гостей ждут концерт, праздничные игры и соревнования.

Место : парк "Сокольники", улица Сокольнический Вал, дом 1 : парк "Сокольники", улица Сокольнический Вал, дом 1 Цена: вход бесплатный



12.00

Погружаемся в Серебряный век

Фото: ТАСС/Александра Краснова

В субботу пройдет экскурсия "Москва Серебряного века: эпоха, люди, дома". На ней покажут самые знаковые дома эпохи, пришедшейся на рубеж XIX-XX веков и ставшей необыкновенно яркой и насыщенной. Участники узнают о стиле модерн и о том, где жили самые богатые люди того периода. На экскурсии также расскажут, как по Москве передвигали дома и зачем это делали.

Место : сбор у гостиницы "Метрополь", Театральный проезд, дом 2 : сбор у гостиницы "Метрополь", Театральный проезд, дом 2 Цена: вход бесплатный



12.00 - 19.00

Выбираем подарки на "Блошиной сходке"

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

В субботу в арт-центре Vinyl пройдет очередная "Блошиная сходка", получившая на этот раз название "Зимовка". Здесь соберутся обладатели красивых вещиц, настоящих винтажных украшений и предметов искусства, букинисты и нумизматы, коллекционеры часов, картин, игрушек. Отличный повод порадовать себя или присмотреть подарок кому-нибудь из близких. Специально к 23 февраля будут продаваться старинные курительные трубки, трости, пивные кружки.

Место : Арт-центр Vinyl, улица Образцова, дом 14 : Арт-центр Vinyl, улица Образцова, дом 14 Цена: вход платный



12.00 - 16.00

Гуляем по-казачьи

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В парке "Фили" решили не только отметить Масленицу, но и познакомить москвичей поближе с историей и традициями русского казачества. Суббота будет посвящена донским казакам. Гостей ждут катание на лошадях, традиционные танцы и выступления музыкальных коллективов, казачья кухня, блинная ярмарка и многое другое.

Место : парк "Фили", улица Большая Филевская, дом 32, корпус 3 : парк "Фили", улица Большая Филевская, дом 32, корпус 3 Цена: вход бесплатный



12.00

Узнаем о скандинавском дизайне

Фото: facebook.com/BlingBlings.ru

В субботу пройдет мастер-класс, посвященный вопросу о том, как сделать ремонт не очень дорого и при этом стильно. Участникам расскажут о скандинавском стиле как примере оригинального интерьерного решения, о том, как правильно использовать пространство квартире и где расположить свет.

Место : Bling-Blings Store, Старопименовский переулок, дом 6 : Bling-Blings Store, Старопименовский переулок, дом 6 Цена: вход платный



12.00 - 20.00

Делаем покупки на ретро-маркете

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Еще один большой ретро-маркет пройдет в культурном центре "Дом". "Блошинка" будет приурочена к 23 февраля. Покупателей ждут подарки: рынок одарит всех мужчин, совершивших покупки.

На "Блошинке" можно будет найти антикварные предметы и винтажные вещицы самых разных культур и эпох – от старинных прялок и кукол до фарфоровой посуды, бижутерии и даже живописи.

Место : культурный центр "Дом", Большой Овчинниковский переулок, 24, строение 4 : культурный центр "Дом", Большой Овчинниковский переулок, 24, строение 4 Цена: бесплатно



12.00 - 18.00

Участвуем в эко-масленице

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Музей Москвы также приготовил программу для желающих отпраздновать Масленицу. С одной стороны, традиционную - здесь пройдут мастер-классы по созданию кукол и истории празднования Масленицы. Будет даже взятие небольшого картонного городка, предварительно расписанного гостями. С другой стороны, неожиданно будет решена традиция сжигания чучела: его соберут из мусора, а вместо того чтобы сжечь, разберут и рассортируют по разным типам в соответствии с правилами переработки мусора. Получится игра и урок экологии в одном флаконе.

Место : Музей Москвы. Зубовский бульвар, дом 2 : Музей Москвы. Зубовский бульвар, дом 2 Цена: вход бесплатный



14.00

Смотрим книги на фестивале московских издательств

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В библиотеке имени Достоевского пройдет фестиваль московских издательств. Здесь можно будет увидеть книжные новинки и купить их по издательским ценам, кроме того, будут продаваться остатки редких тиражей. В фестивале примут участие издательства Ad Marginem, "Новое литературное обозрение", "Европа", "Логос", "Альпина Нон-фикшен" и другие.

Место : библиотека имени Достоевского, Чистопрудный бульвар, дом 23 : библиотека имени Достоевского, Чистопрудный бульвар, дом 23 Цена: вход бесплатный



15.00

Говорим о Ницше

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В культурном центре "Пунктум" пройдет лекция "Философия Ницше: рождение трагедии". Она будет посвящена истокам художественных и философских взглядов Ницше. Искать их слушатели будут в культуре Древней Греции.

Место : культурный центр "Пунктум", улица Тверская, дом 12 строение 2, 1 подъезд, 4 этаж : культурный центр "Пунктум", улица Тверская, дом 12 строение 2, 1 подъезд, 4 этаж Цена: вход платный



15.30

Узнаем, как снять короткометражку уровня Канн

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Студия "Свободное кино" устраивает мастер-класс Дмитрия Куповых "Путь короткого метра на зарубежные фестивали". На нем будет обсуждаться секрет успеха короткометражек, а также принципы конкурсного отбора и фестивальной кухни. Наглядным материалом послужат конкурсные картины "Последняя поездка домой" (режиссер Хан Фенгу, Сингапур - Каннский фестиваль 2014) и "Мариам" (режиссер Сиди Салех, Индонезия - Венецианский фестиваль 2014, приз Orizzonti за лучший короткометражный фильм).

Место : студия Дмитрия Куповых "Свободное кино", Сокольническая площадь, дом 7 : студия Дмитрия Куповых "Свободное кино", Сокольническая площадь, дом 7 Цена: вход бесплатный



16.00

Слушаем Пастернаковские чтения

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В библиотеке № 172 пройдут Пастернаковские чтения, приуроченные к 125-летию писателя. Его стихи прочитают молодые современные поэты. Актеры театра "Слово" покажут композицию "Пастернак и Цветаева", созданную по переписке двух поэтов. Гости также узнают об общении Пастернака и Скрябина.

Место : библиотека № 172 "Просвещение трудящихся”, улица Шаболовка, дом 36 : библиотека № 172 "Просвещение трудящихся”, улица Шаболовка, дом 36 Цена: вход бесплатный



16.00

Говорим об астрономии

Фото: ТАСС/Олег Иванов и Мартин Шахбазян

В субботу программа популярного лектория "Архэ" будет посвящена звездному небу и его изучению. В 16.00 состоятся просмотр, а затем обсуждение фильма "Столкновение с бездной" с научным руководителем обсерватории "Ка-Дар" и открывателем астероидов Станиславом Коротким.

А в 19.00 начнется лекция ведущего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга Сергея Попова "10 фактов об астрономии и астрономах". Он расскажет, чем занимаются астрономы в наше время, как выглядит астрономическая картина мира и над какими вопросами ученым предстоит работать в будущем.

Место : центр "Архэ", улица Малая Пироговская, дом 29 : центр "Архэ", улица Малая Пироговская, дом 29 Цена: вход платный



18.00

Идем на Кубок мира по фристайлу

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Москва вновь принимает этап Кубка мира по лыжному фристайлу. Соревнования будут проходить в Крылатском, где специально построят трамплин высотой 50 метров и длиной более 200. На нем спортсмены будут показывать чудеса акробатики. А зрителей, кроме самих зрелищных соревнований, ждут шоу-программа и концерт.

Место : спортивный комплекс "Крылатское", улица Крылатская, дом 16 : спортивный комплекс "Крылатское", улица Крылатская, дом 16 Цена: вход платный



19.00

Смотрим фильм о Рембрандте

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

В Центре документального кино в Музее Москвы продолжается совместный с музеем "Гараж" проект "Выставка на экране". В его рамках проходят показы картин, посвященных наиболее значимым выставкам последних лет, проходившим в лучших музеях мира. В эту субботу покажут фильм "Рембрандт" (Великобритания, режиссер - Фил Габски).

Фильм приурочен к выставке художника в лондонской Национальной галерее. Ее центром был поздний период творчества Рембрандта. Зрители имели возможность увидеть как произведения, имеющие мировую славу, так и редкие наброски и гравюры.

Место : ЦДК в Музее Москвы, Зубовский бульвар, дом 2 : ЦДК в Музее Москвы, Зубовский бульвар, дом 2 Цена: вход платный



19.00

Слушаем мировых звезд джаза

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В субботу в Москве пройдет юбилейный, пятнадцатый по счету международный фестиваль "Триумф джаза", основанный саксофонистом и продюсером Игорем Бутманом. Среди звездных участников фестиваля - обладатели "Грэмми" Теренс Блэнчард и его новая группа E-collective и группа Yellow Jackets, а также российская группа Lebedev/Revnyuk Project. Фестиваль будет проходить на двух площадках. В 19.00 начнется программа в Доме музыки, а в 20.30 - в джаз-клубе Игоря Бутмана. Афишу можно посмотреть на сайте фестиваля

Место : Московский международный дом музыки, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8, джаз-клуб Игоря Бутмана, улица Верхняя Радищевская, дом 21 : Московский международный дом музыки, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8, джаз-клуб Игоря Бутмана, улица Верхняя Радищевская, дом 21 Цена: вход платный



18.00

Смотрим философское кино

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В центре "Новый Акрополь" покажут фильм Жан-Жака Анно "Семь лет в Тибете" (в котором, к слову, засветился молодой Брэд Питт). Картина о том, как успешный офицер Рейха отправляется покорять неприступный пик в Гималаях но, попав в смертельно опасную ситуацию, чудом остается жив и оказывается в конце концов в тибетском городе. Герою предстоит провести там семь лет, стать приближенным Далай-ламы и пересмотреть взгляды на жизнь и самого себя. Фильм основан на реальных событиях.

Место : центр "Новый Акрополь", улица Старая Басманная, дом 12, строение 2 : центр "Новый Акрополь", улица Старая Басманная, дом 12, строение 2 Цена: вход бесплатный



20.00

Наслаждаемся хореографическим спектаклем

Фото: baletmoskva.ru

В Культурном центре ЗИЛ покажут спектакль "Осторожно, двери закрываются" испанского хореографа Ивана Переса. Спектакль об индивидуальности, личном пространстве (или том, что мы под этим словом маскируем), выражении себя.

Место : КЦ ЗИЛ, зал-конструктор, улица Восточная, дом 4 корпус 1 : КЦ ЗИЛ, зал-конструктор, улица Восточная, дом 4 корпус 1 Цена: вход платный



23.30

Знакомимся с кинопремьерами

Фото: m24.ru

В субботу в кинотеатре "Баку" - ночь кинопремьер. Покажут эротическую драму "Пятьдесят оттенков серого", фантастический блокбастер "Восхождение Юпитер" и комедийный боевик "Kingsman: Секретная служба". Также в программе - фото- и музыкальные сеты, лотереи, конкурсы и другие активности.