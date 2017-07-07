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07 июля 2017, 19:04

Фестивали и праздники

Фестиваль духовых оркестров стартует на ВДНХ

Фото: пресс-служба фестиваля духовых оркестров

Третий фестиваль духовых оркестров стартует на ВДНХ 9 июля. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе фестиваля.

Духовые оркестры из разных уголков мира выступят на новой площадке – "Зеленый театр. Сцена на воде".
В программе – классика, джаз, фанк, соул и популярная музыка.

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Видео: YouTube/Broken Brass Ensemble

Откроется фестиваль выступлением голландского коллектива Broken Brass Ensemble – оркестр объединяет в своем репертуаре фанк, джаз, соул и хип-хоп. Концерты будут проходить каждую неделю. Подробности можно найти на официальном сайте "Сцены на воде".

Завершится фестиваль большим гала-концертом в День города.

Место: "Зеленый театр. Сцена на воде", парк "Останкино", улица 1-ая Останкинская, д. 7А

Время: 9 июля – 2 сентября

Билеты: вход свободный
духовые оркесты фестивали и праздники

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