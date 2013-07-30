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30 июля 2013, 18:53

Город

С августа на трассе М-4 "Дон" разрешат ездить со скоростью 130 км/ч

Фото: ИТАР-ТАСС

Максимальная разрешенная скорость на участке трассы М-4 "Дон" от МКАД до 122 км будет увеличена со 110 км/ч до 130 км/ч с августа, информирует пресс-служба "Автодора".

Постановление правительства России, разрешающее повысить максимальный предел допустимой скорости на автомагистралях, было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 23 июля.

"Данный участок является автомобильной дорогой категории IA (автомагистралью), что позволяет легковым автомобилям безопасно передвигаться по нему с указанной скоростью", - говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас ведется работа над аналогичными изменениями на ряде других участков автомобильных дорог первой категории, находящихся в управлении госкомпании. Новые показатели скоростного режима и сроки, когда они вступят в силу, в настоящее время пока уточняются.

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