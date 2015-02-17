Столичные власти проведут экспертизу противогололедных реагентов

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Качество всех противогололедных реагентов, используемых на столичных дорогах и тротуарах, проверят с помощью лабораторных экспертиз. Об этом M24.ru сообщили в ГКУ "Экспертавтодор". При этом проверку пройдут как твердые реагенты на основе хлористого кальция, так и жидкие - на основе пищевой соли. Они применяются для обработки проезжей части и тротуаров.

Как пояснил собеседник M24.ru, планируете проведение экспертизы на соответствие техническим требованиям:

органолептическим (внешний вид, цвет и запах)

физико-химическим

технологическим

экологическим

Проверять реагенты будут в течение всего 2015 года. На экспертизу Москва потратит порядка 60 миллионов рублей.

Напомним, к этой зиме столичные власти закупили 150 тысяч тонн противогололедных реагентов. С прошлого года в запасе осталось 350 тысяч тонн. Состав реагентов не менялся три года - они безопасны для человека. В настоящее время в столице применяют отечественные реагенты. В частности, жидкий "ЭСБГ" и твердый - "Биодор". Первый состоит из солей кальция и магния, а одним из ингредиентов второго является мраморная крошка. В 2014 году Москва впервые закупила дорожные реагенты сразу на сезона - 2014-2016 годы, а не на один, как раньше. По словам руководителя департамента ЖКХ и благоустройства Андрея Цыбина, закупка на более длительный период нужна, чтобы избежать издержек из-за роста цен на соли.

Отметим, с 4 декабря 2014 года на портале "Наш город" начали принимать жалобы на нехватку или избыток реагентов на улицах города.

Анатолий Федотов