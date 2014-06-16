Из-за ремонта газопровода в САО ограничат движение

Из-за реконструкции газопровода на некоторых улицах севера Москвы ограничат движение транспорта, сообщает Агентство "Москва".

Как уточняется, с 16 по 30 июня будет ограничено движение на одной полосе Лихоборской набережной, а с 16 июня по 31 августа – на улице Автомоторная, дом 56.

Помимо этого, с 1 по 20 сентября нельзя будет проехать по Автомоторной в районе дома № 6, а с 20 по 30 сентября – на пересечении Солнечногорской и Флотской улиц. Также ограничение движения вводится с 1 по 13 на пересечении 3-его Лихачевского переулка и улицы Флотская.