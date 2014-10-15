Движение по Ленинградскому путепроводу запустят в декабре 2014 года

Движение по Ленинградскому путепроводу будет запущено в декабре этого года. Об этом рассказал первый замруководителя департамента строительства Петр Аксенов, сообщает Агентство "Москва".

По словам Аксенова, по путепроводу будет запущено движение Московской кольцевой железной дороги. "Когда начали смотреть, выяснилось, что по габаритам мост не проходил, его несущая способность была недостаточной. С учетом реконструкции на этом участке дороги будет до 10 полос вместо семи", - заявил Аксенов.



Строительство путепроводов в Москве

Для нужд общественного транспорта создадут две выделенные полосы. Путепровод запустят уже в декабре, а до конца будущего года проведут реконструкцию Сусоколовского, Богородского, Коптевского и Звенигородского, а также Волоколамского путепровода.

В настоящее время машины движутся по временному путепроводу из области в центр.

Напомним, реконструкция Ленинградского путепровода началась в декабре прошлого года. В рамках работ планируется интегрировать Малое кольцо МЖД в систему пассажирских перевозок Москвы.