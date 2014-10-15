Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября 2014, 15:35

Город

Движение по Ленинградскому путепроводу запустят в декабре

Движение по Ленинградскому путепроводу запустят в декабре 2014 года

Движение по Ленинградскому путепроводу будет запущено в декабре этого года. Об этом рассказал первый замруководителя департамента строительства Петр Аксенов, сообщает Агентство "Москва".

По словам Аксенова, по путепроводу будет запущено движение Московской кольцевой железной дороги. "Когда начали смотреть, выяснилось, что по габаритам мост не проходил, его несущая способность была недостаточной. С учетом реконструкции на этом участке дороги будет до 10 полос вместо семи", - заявил Аксенов.

Строительство путепроводов в Москве

Ссылки по теме


Для нужд общественного транспорта создадут две выделенные полосы. Путепровод запустят уже в декабре, а до конца будущего года проведут реконструкцию Сусоколовского, Богородского, Коптевского и Звенигородского, а также Волоколамского путепровода.

В настоящее время машины движутся по временному путепроводу из области в центр.

Напомним, реконструкция Ленинградского путепровода началась в декабре прошлого года. В рамках работ планируется интегрировать Малое кольцо МЖД в систему пассажирских перевозок Москвы.

дороги ремонт дорог Ленинградский путепровод

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика