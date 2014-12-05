На 50 участках дорог появятся камеры, фиксирующие среднюю скорость

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Столичные власти подготовили 50 площадок для установки комплексов фото- и видеофиксации, измеряющих среднюю скорость движения автомобиля на участке дорожного движения, сообщил журналистам в пятницу заместитель начальника Управления ГИБДД по Москве Евгений Ефремов.

Он уточнил, что в настоящее время они установлены на пяти участках в столице: четыре участка на МКАД и Алабяно-Балтийский тоннель, передает корреспондент M24.ru. Протяженность участка дороги, на котором измеряется скорость, может составлять 500 метров и более.

Ефремов пояснил, что такие комплексы фиксируют скорость не в одной определенной точке, а на целом участке дороги.

Ранее сетевое издание M24.ru, что в столице начнется тестирование комплексов "Автодория", вычисляющих среднюю скорость машин. Первое время камеры станут работать в тестовом режиме, то есть "письма счастья" автомобилистам присылать не будут. Но если эксперимент окажется успешным и будет одобрен дептрансом и ГИБДД, комплексы "Автодория" переведут в "боевой" режим, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Такие камеры не фиксируют нарушение, а вычисляют так называемую среднюю скорость на участке дороги от 500 метров до 10 км. Если она превышена, водителю выписывают штраф. Как ранее рассказывал M24.ru руководить проекта казанского оператора "Автодория" Виталий Котников, "первая камера фиксирует время и географические координаты проезда автомобиля в начале пути, вторая - в конце участка".

Потом эти данные отправляют в диспетчерский центр, где компьютер вычисляет скорость, с которой автомобиль проехал отрезок по формуле "расстояние делить на время". Штрафы выписываются тем, кто это расстояние в среднем проехал с превышением допустимой скорости.

Всего в Москве сейчас работает около 800 стационарных комплексов фотовидеофиксации, фиксирующих нарушения ПДД. В следующем году на дорогах планируется установить еще 400 дополнительных камер. Кроме того, приборы видеофиксации нарушений установлены на лобовые и задние стекла автобусов.

Так, 18 ноября 2014 года выезд на выделенную полосу и неправильную парковку начали фиксировать камеры на 110 автобусах. Таким образом в объективы попадают не только автомобилисты, которые обгоняют общественный транспорт, но и те, кто пристраивается за ним, чтобы скрыть регистрационные номера.

Кроме того, в ЗелАО проводится эксперимент, в ходе которого на нескольких пешеходных переходах установили камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, в частности, случаи, когда водители не пропускают пешеходов.