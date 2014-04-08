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08 апреля 2014, 11:05

Происшествия

Женщина пострадала в результате падения дерева на западе Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате падения дерева на западе столицы пострадала женщина, сообщает агентство "Интерфакс".

Утром на Кастанаевской улице в районе дома номер один порыв ветра надломил дерево, и половина ствола упала на тротуар. В этот момент мимо проходила женщина. В результате происшествия она получила черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей головы. После осмотра пострадавшей медики решили ее госпитализировать.

По другим источникам агентства, причиной падения дерева стал не порыв ветра, а строительные работы. Рядом с местом происшествия была выкопана траншея. Это могло привести к ослаблению корневой системы дерева.

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