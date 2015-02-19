В честь праздников центры госуслуг проводят акцию для посетителей

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

В столичных центрах госуслуг в честь предстоящих Дня защитника Отечества и Международного женского дня срок регистрации прав собственности на земельный участок составит пять дней. Акция распространяется на тех, кто обратится в центры с 19 февраля по 10 марта.

Однако к заявителям, которые обратились по доверенности или воспользовались услугами риэлторских компаний, услуга не относится. В среднем процедура занимает 18 дней с момента подачи заявления.

Как меняются столичные центры госуслуг

Напомним, прием документов на госрегистрацию прав по вопросам дарения, купли-продажи, наследования и ранее возникших прав ведется в центрах госуслуг по предварительной записи.

Записаться на прием можно самостоятельно на портале pgu.mos.ru или лично обратившись в центр госуслуг. По остальным услугам прием идет в порядке электронной очереди.

Сейчас в Москве 104 центра госуслуг. Они открыты для посетителей с понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00 без обеда и выходных.

23 февраля и 8 марта у центров госуслуг выходной. В остальные дни они работают по обычному графику.

Многофункциональные центры позволяют москвичам экономить до двух рабочих дней в год. По словам Сергея Собянина, услугами МФЦ могут пользоваться уже 9,5 миллиона москвичей.

Мэр добавил, что через портал городских услуг проходит 25 процентов контактов граждан с органами власти, это более 3 миллионов пользователей с 3,5 миллионами обращений в месяц.