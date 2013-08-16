Александр Меньков стал чемпионом мира в прыжках в длину

Александр Меньков. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянин Александр Меньков выиграл золото Чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину. Спортсмен показал феноменальный результат - 8,56 метра.

Меньков неплохо начал состязания, в первой же попытке улетев на 8,14 метра. Подобный результат обычно позволяет рассчитывать на бронзу, а при благоприятном стечении обстоятельств и побороться за награды достоинством выше.

Соперники тоже не собирались "отсиживаться" - во второй попытке испанец Касерес вышел на первое место, прыгнув на 8,25 метра. Россиянин после двух попыток занимал четвертую позицию.

В третьей попытке Меньков продемонстрировал невероятный результат - 8,52 метра. Это стало не только лучшим результатом спортсмена за всю его карьеру, но и национальным рекордом России. Стало ясно, что если не произойдет чего-то неожиданного, то Александр станет чемпионом.

Неожиданное произошло - Меньков поймал кураж и начал буквально летать. В пятой попытке он улучшил рекорд страны - 8,56 метра. Соперники, тем временем, состязались в борьбе за второе место - никому не удалось даже приблизиться к результату россиянина.

В последней, шестой попытке спортсмен показал нечто из ряда вон выходящее, улетев куда-то в район 8,80 - 8,85 метров, практически "в район" знаменитого прыжка Боба Бимона, но судьи определили небольшой заступ.

Меньков впервые в своей карьере стал чемпионом мира. Серебряную медаль завоевал голландец Игнисиус Гайсах с прыжком на 8,29 метра, а бронза досталась мексиканцу Луису Ривере, показавшему результат 8,27 метра.

Эта золотая медаль стала пятой для сборной России на текущем чемпионате мира. В общем зачете наша сборная обошла команду США и с 5 золотыми, 3 серебряными и 2 бронзовыми наградами занимает первую строчку медального зачета.