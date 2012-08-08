Житель СВАО организовал доступную среду для своего сына-инвалида

Сергей Завражнов

Житель Южного Медведково добился организации доступной среды для своего сына, который является инвалидом-колясочником. В итоге у подъезда дома 15Б по улице Ясный проезд появилась специальная парковка с ограничительными столбиками и разметкой для инвалида. У входа в подъезд установили пандус, а в самом подъезде – подъемник для коляски.

Сергей Завражнов

Как сообщает читатель М24, житель занимался организацией доступной среды через органы местного самоуправления района. Это заняло почти три года, но в результате мужчина по имени Владимир добился своего, и все нововведения оплачивались органами самоуправления.

По мнению читателя, этот случай является иллюстрацией того, как на практике выглядит улучшение условий жизни инвалидов.

Как известно, сейчас в России реализуется государственная программа "Доступная среда", рассчитанная на 2011-2015 годы. Она затрагивает вопросы доступности информации, образования и права на труд инвалидов. В рамках программы предусмотрена разносторонняя социальная поддержка инвалидов, в частности, установка устройств для удобства их передвижения.

Кроме того, в мае 2012 года Россия ратифицировала Конвенцию ООН "О правах инвалидов". Один из важных пунктов конвенции – принцип "универсального дизайна". Другими словами, инвалидные устройства должны располагаться так, чтобы не мешать людям, которые могут без них обходиться.

По данным Минтруда, на сегодня в 60 субъектах РФ уже реализуются мероприятия, направленные на формирование условий для инвалидов. Однако пока нет официальной статистики, ясно показывающей, насколько улучшилась жизнь людей с ограниченными физическими возможностями за последний год.

По данным мониторинга, проведенного Всероссийским обществом инвалидов в июле 2011 года, из 60 региональных организаций общества лишь московская указала на то, что введение безбарьерной среды осуществляется довольно быстро и с достаточным разнообразем используемых приспособлений. При этом 75% опрошенных заявили об обратном, отмечает РБК.

Так или иначе, согласно сообщениям московских властей, столица продолжает подавать пример в создании доступной среды. К примеру, департамент соцзащиты объявил о создании службы персональных помощников, которые будут сопровождать тяжелобольных инвалидов. Также департамент пообещал бесплатно выдать одиноким инвалидам около 400 "тревожных браслетов", с помощью которых они смогут при необходимости подать сигнал экстренным службам. Кроме того, префектура ЦАО заявила о создании игровых площадок для детей с ограниченными возможностями и о введении в Лужниках и парке Горького парковочных мест для инвалидов.