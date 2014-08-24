Полицейские не обнаружили бомбы после эвакуации на Курском вокзале

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Полиция эвакуировала всех находившихся на Курском вокзале из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестный позвонил в 16.00 на горячую линию РЖД и сообщил о заложенной в здании вокзала бомбы. После тщательного обыска, полицейские не нашли взрывного устройства.

Сейчас устанавливается личность звонившего. Задержки в движении поездов из-за эвакуации нет.

Напомним, 22 августа оказалось ложным сообщение о ЧП в здании кинотеатра "Пионер" на Кутузовском проспекте.