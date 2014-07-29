За сутки выписаны четверо пострадавших при ЧП в метро

В клиниках Москвы остаются 49 пострадавших в ЧП на "синей" ветке

В понедельник, 28 июля, из московских больниц выписали четырех пострадавших в результате аварии на Арбатско-Покровской линии. Всего выписан 91 пострадавший, сообщает телеканал "Москва 24".

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

В больницах остаются 49 человек, состояние двоих крайне тяжелое – пострадавшие находятся на искусственной вентиляции легких. Состояние еще четырех человек оценивается как тяжелое. Состояние 12-ти пациентов средней тяжести, 27 граждан находятся в удовлетворительном состоянии. Четыре пациента остаются в реанимации.

Добавим, что 45 пациентов получают помощь в московских больницах, четверо – в федеральных.

15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время уже задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов. Все они содержатся под стражей.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.