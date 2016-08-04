Сборная России по боксу в полном составе допущена до Олимпиады

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Сборная России по боксу в полном составе допущена до участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Как сообщается на официальном сайте Международной ассоциации бокса (AIBA), соответствующее решение приняла независимая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что окончательное решение о допуске российских спортсменов до Игр примет комиссия из трех человек, в которую вошли член исполкома МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, глава медкомиссии МОК Угур Эрденер и глава атлетической комиссии Клаудия Бокель. На данный момент решение озвучено не по всем видам спорта. Ожидается, что полностью состав сборной России будет опубликован в четверг.

В настоящее время от Олимпийских игр уже отстранены сборные России по легкой и тяжелой атлетике. Кроме того, в Рио-де-Жанейро не поедут россияне, хоть раз уличенные в употреблении допинга. Последнее решение закрывает дорогу на Игры даже для тех, кто уже отбыл дисквалификацию за использование запрещенных препаратов.

Летние Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа.