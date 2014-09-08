Москвичи высказались за расширение тротуаров в Большом Златоустинском переулке

Фото: M24.ru

Более 67% участников опроса в приложении "Активный гражданин" решили, что в Большом Златоустинском переулке необходимо расширить тротуары, так как сейчас пешеходное пространство здесь ограничено, сообщили в пресс-службе сервиса.

Из двух вариантов покрытия - плитка и асфальт - москвичи отдали предпочтение плитке. За вариант мощения проголосовали 57% участников проекта, сторонников асфальта оказалось в два раза меньше - 30%. Остальные передали решение специалистам.

Кроме того, жители столицы высказались за то, чтобы после благоустройства переулка там появились лавочки и другая уличная мебель. За это проголосовали 52% участников проекта. А почти 34% опрошенных считают необходимым дополнительное озеленение улицы.

Некоторые горожане (4%) предложили и свои варианты реконструкции переулка. По их мнению, мини-фонтаны и художественная подсветка станут дополнительным украшением улицы. Москвичи также посчитали необходимым организацию велопарковок и установку табличек с историей домов.

Большой Златоустинский переулок находится в центре Москвы в Басманном районе между Мясницкой улицей и Маросейкой. Название возникло в XVIII веке и произошло от Златоустовского монастыря. Но в 1923 году переулок переименовали в Большой Комсомольский. Старое название вернули в 1994 году. Как сообщает информационный центр правительства Москвы, восстановительные работы в переулке начнутся в 2015 году. Программа обустройства предусматривает ремонт фасадов и замену дорожного покрытия.