Москвичи высказались за расширение тротуаров в Большом Златоустинском переулке

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Более 67% участников опроса в приложении "Активный гражданин" решили, что в Большом Златоустинском переулке необходимо расширить тротуары, так как сейчас пешеходное пространство здесь ограничено, сообщили в пресс-службе сервиса.
Из двух вариантов покрытия - плитка и асфальт - москвичи отдали предпочтение плитке. За вариант мощения проголосовали 57% участников проекта, сторонников асфальта оказалось в два раза меньше - 30%. Остальные передали решение специалистам.
Кроме того, жители столицы высказались за то, чтобы после благоустройства переулка там появились лавочки и другая уличная мебель. За это проголосовали 52% участников проекта. А почти 34% опрошенных считают необходимым дополнительное озеленение улицы.
Некоторые горожане (4%) предложили и свои варианты реконструкции переулка. По их мнению, мини-фонтаны и художественная подсветка станут дополнительным украшением улицы. Москвичи также посчитали необходимым организацию велопарковок и установку табличек с историей домов.
Большой Златоустинский переулок находится в центре Москвы в Басманном районе между Мясницкой улицей и Маросейкой. Название возникло в XVIII веке и произошло от Златоустовского монастыря. Но в 1923 году переулок переименовали в Большой Комсомольский. Старое название вернули в 1994 году. Как сообщает информационный центр правительства Москвы, восстановительные работы в переулке начнутся в 2015 году. Программа обустройства предусматривает ремонт фасадов и замену дорожного покрытия.
История вопроса"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.
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