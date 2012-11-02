В России будут производить катера с колесами

Фото: sealegs.com



Компания "Логопром" планирует производство в России колесных катеров новозеландской компании Sealegs. Этим катерам не нужны причалы, кроме того они могут ездить по мелководью.

По словам замглавнокомандующего внутренними войсками МВД России Юрия Бабкина, колесная конструкция катера будет востребована водными патрулями и спасателями для патрулирования местности с большим количеством водоемов, в частности, в Сибири.

"Мы сможем перебрасывать патрули из одного водоема в другой, не используя дополнительных технических средств. Сейчас нам приходится перегружать лодки на машины, потом снова выгружать их. Это не очень удобно", - сообщил "Известиям" Бабкин.

"Сейчас ведутся переговоры по приобретению его у производителя на ходовые испытания в других климатических условиях. Необходимо проверить, как он будет вести себя на крутых берегах, на кочках и выбоинах", - отметил Бабкин. Правда, по его словам, на выставке "Интерполитех" катер сел на дно после провала колеса в яму.

Как рассказал представитель "Логопрома" Максим Маргиев, на других испытательных полигонах катер показал способность взбираться под углом 30 градусов, что является серьезным показателем.

Самый экономичный вариант четырехтактного двигателя Yamaha позволяет катеру развивать скорость 65-70 километров в час, а самый мощный - более 100 километров в час. На суше катер использует вмонтированный в корпус 24-сильный двигатель, за счет которого развивается скорость 10-15 километров в час. На данный момент производится около 300-350 катеров в год. "Логопром" намерен собирать не менее 100 катеров.