Спасатель Халилов: для спасения провалившегося под лед есть не больше 15 минут

Выход на мартовский лед опасен для жизни, предупреждают столичные спасатели, акцентируя внимание на трагедии, которая произошла с детьми в Звенигороде. Это особенно актуально на фоне наступления климатической весны в Московском регионе. Что делать, если человек все-таки провалился под лед, и как оградить детей от пагубных экспериментов на воде, разбиралась Москва 24.
Лед тронулся
13-летняя Алина и 12-летние Богдан и Иван пропали в подмосковном Звенигороде 7 марта. По данным Следственного комитета, дети ушли гулять в микрорайоне Восточном, недалеко от которого протекает Москва-река, а вскоре пропали. Спустя 5 дней удалось найти тело одного из них: погибший мальчик был обнаружен в 800 метрах от места, где пропавшие, предположительно, провалились под лед. Тело второго школьника нашли в акватории Москвы-реки 13 марта.
По одной из версий, дети отправились на природу, чтобы устроить пикник и поздравить одноклассницу с 8 Марта. Хотя, как утверждают журналисты, все трое воспитывались в благополучных семьях и знали, что выходить на берег реки строго запрещено. О планах устроить пикник они никого не предупреждали.
Позже в СМИ появилась и другая версия, согласно которой подростки могли стать жертвами опасного тренда. В Сети можно найти ролики, где дети бегают по треснувшему льду или катаются на отколовшихся льдинах.
Все это произошло на фоне усиленного таяния льда: как рассказали эксперты телеканалу Москва 24, метеорологическая весна пришла в столицу на 10 дней раньше срока.
Опасность поджидает не только детей, но и взрослых, например рыбаков: в интервью телеканалу Москва 24 спасатель поисково-спасательной станции "Серебряный бор" ГКУ "МГПСС" Денис Изотов отметил, что сейчас лед мягкий, рыхлый и ломается фактически сразу, и если человек провалится под него, то этого можно даже и не услышать.
Как помочь
Если несчастье все же произошло и человек увидел, как прохожий провалился под лед, в первую очередь нужно как можно скорее привлечь к этому внимание окружающих, отметил в разговоре с Москвой 24 эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов.
"Кто-то из них, вероятно, подготовлен и знает, что делать. Кроме того, объединив усилия с другими, можно провести спасательные работы до прибытия МЧС. Поэтому первая надежда – на очевидцев", – предупредил он.
Во-вторых, необходимо позвонить по номеру 112: сообщить диспетчеру, что произошло, где именно и сколько пострадавших.
Оказавшись на нужном расстоянии, необходимо бросить веревку, а после – постараться вытащить провалившегося. В этом случае как раз и может пригодиться помощь окружающих.
"Но важно помнить: часто добровольцы выбегают на лед толпой и тоже проваливаются. Еще одна ошибка очевидцев – попытки вытащить человека, подав руку, находясь на ногах. Из-за этого они сами проваливаются. Если лед тонкий, близко подходить нельзя", – напомнил эксперт.
Спасенного нужно освободить от мокрой ледяной одежды, посадить в теплый автомобиль или завести в помещение и дать теплое питье, посоветовал Халилов.
Выбираться необходимо как можно быстрее, пока в одежде есть воздух, который держит на плаву. С каждой секундой вещи набирают воду и выбраться становится все сложнее: мокрая зимняя одежда становится очень тяжелой, предупредил спасатель.
"Если ничего не получается, сил нет, главная задача – крепко держаться за лед, чтобы течение не утащило под воду", – обратил внимание эксперт.
Он добавил, что очень важно кричать, звать на помощь. Нужно помнить, что в такой ситуации на спасение есть примерно 10–15 минут. Затем наступает переохлаждение, пальцы замерзают, немеют, и в какой-то момент человек перестает сопротивляться.
Обрести доверие
Говоря о возможной причине выхода детей на лед, детский психолог Кира Макарова отметила, что она могла быть связана с возрастными особенностями.
"Начиная с 12 лет у детей меняется так называемая ведущая деятельность – то, что обеспечивает развитие. В этом возрасте ею становится общение со сверстниками. Ребенок постепенно превращается в подростка, у него появляются друзья, право на тайну и личные отношения. Понятно, что он может чего-то не говорить родителям", – объяснила психолог.
Поэтому взрослым важно еще до подросткового периода выстроить правильные отношения с детьми. В таком случае возрастные кризисы будут не страшны, отметила эксперт.
С первых дней жизни ребенку важно прививать внутреннее понятие безопасности.
В свою очередь, если доверительные отношения с ребенком так и не сложились, к 12–13 годам наверстать упущенное может быть непросто. Но в любом случае можно говорить с ребенком о том, что его любят и о его здоровье переживают. При этом важно сохранять семейную иерархию, а еще уважение, в том числе и к ребенку, добавила эксперт.