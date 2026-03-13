Спасатель Халилов: для спасения провалившегося под лед есть не больше 15 минут

Выход на мартовский лед опасен для жизни, предупреждают столичные спасатели, акцентируя внимание на трагедии, которая произошла с детьми в Звенигороде. Это особенно актуально на фоне наступления климатической весны в Московском регионе. Что делать, если человек все-таки провалился под лед, и как оградить детей от пагубных экспериментов на воде, разбиралась Москва 24.

Лед тронулся

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

13-летняя Алина и 12-летние Богдан и Иван пропали в подмосковном Звенигороде 7 марта. По данным Следственного комитета, дети ушли гулять в микрорайоне Восточном, недалеко от которого протекает Москва-река, а вскоре пропали. Спустя 5 дней удалось найти тело одного из них: погибший мальчик был обнаружен в 800 метрах от места, где пропавшие, предположительно, провалились под лед. Тело второго школьника нашли в акватории Москвы-реки 13 марта.

По одной из версий, дети отправились на природу, чтобы устроить пикник и поздравить одноклассницу с 8 Марта. Хотя, как утверждают журналисты, все трое воспитывались в благополучных семьях и знали, что выходить на берег реки строго запрещено. О планах устроить пикник они никого не предупреждали.

Позже в СМИ появилась и другая версия, согласно которой подростки могли стать жертвами опасного тренда. В Сети можно найти ролики, где дети бегают по треснувшему льду или катаются на отколовшихся льдинах.

Все это произошло на фоне усиленного таяния льда: как рассказали эксперты телеканалу Москва 24, метеорологическая весна пришла в столицу на 10 дней раньше срока.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" Средняя температура воздуха в Москве с начала марта превышает норму на 4 с небольшим градуса. В такой ситуации начались активные процессы таяния льда на реках и водоемах Москвы. Только за последнюю неделю на Москве-реке толщина льда уменьшилась, в зависимости от района, на 2–5 сантиметров.

Опасность поджидает не только детей, но и взрослых, например рыбаков: в интервью телеканалу Москва 24 спасатель поисково-спасательной станции "Серебряный бор" ГКУ "МГПСС" Денис Изотов отметил, что сейчас лед мягкий, рыхлый и ломается фактически сразу, и если человек провалится под него, то этого можно даже и не услышать.

Как помочь

Если несчастье все же произошло и человек увидел, как прохожий провалился под лед, в первую очередь нужно как можно скорее привлечь к этому внимание окружающих, отметил в разговоре с Москвой 24 эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов.

"Кто-то из них, вероятно, подготовлен и знает, что делать. Кроме того, объединив усилия с другими, можно провести спасательные работы до прибытия МЧС. Поэтому первая надежда – на очевидцев", – предупредил он.

Во-вторых, необходимо позвонить по номеру 112: сообщить диспетчеру, что произошло, где именно и сколько пострадавших.





Эдуард Халилов эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС До прибытия спасателей нужно сделать все возможное, чтобы помочь человеку. Если есть возможность, нужно взять веревку, буксировочный трос, длинную ветку или связать шарфы и ремни. К пострадавшему нужно подобраться ползком, чтобы площадь контакта со льдом была больше, но на расстоянии пары метров, чтобы не провалиться самому. Следует помнить: если в беде оказался легкий ребенок, а спасает его тяжелый мужчина, последний обязательно провалится, если подойдет близко.

Оказавшись на нужном расстоянии, необходимо бросить веревку, а после – постараться вытащить провалившегося. В этом случае как раз и может пригодиться помощь окружающих.

"Но важно помнить: часто добровольцы выбегают на лед толпой и тоже проваливаются. Еще одна ошибка очевидцев – попытки вытащить человека, подав руку, находясь на ногах. Из-за этого они сами проваливаются. Если лед тонкий, близко подходить нельзя", – напомнил эксперт.

Спасенного нужно освободить от мокрой ледяной одежды, посадить в теплый автомобиль или завести в помещение и дать теплое питье, посоветовал Халилов.





Эдуард Халилов эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Если человек сам провалился, главная его задача – не паниковать, хотя это крайне тяжело в такой ситуации. Нужно сохранять спокойствие и выбираться в ту сторону, откуда он пришел. Там поверхность уже выдержала человека, а значит, достаточно прочная. Для начала нужно закинуть локти на лед и выталкивать себя ногами, стараясь, чтобы центр тяжести (район пупка) оказался на поверхности. Затем вытащить ногу и откатиться от полыньи. Вставать на ноги нельзя – нужно перекатываться подальше от опасного места.

Выбираться необходимо как можно быстрее, пока в одежде есть воздух, который держит на плаву. С каждой секундой вещи набирают воду и выбраться становится все сложнее: мокрая зимняя одежда становится очень тяжелой, предупредил спасатель.

"Если ничего не получается, сил нет, главная задача – крепко держаться за лед, чтобы течение не утащило под воду", – обратил внимание эксперт.

Он добавил, что очень важно кричать, звать на помощь. Нужно помнить, что в такой ситуации на спасение есть примерно 10–15 минут. Затем наступает переохлаждение, пальцы замерзают, немеют, и в какой-то момент человек перестает сопротивляться.

Обрести доверие

Говоря о возможной причине выхода детей на лед, детский психолог Кира Макарова отметила, что она могла быть связана с возрастными особенностями.

"Начиная с 12 лет у детей меняется так называемая ведущая деятельность – то, что обеспечивает развитие. В этом возрасте ею становится общение со сверстниками. Ребенок постепенно превращается в подростка, у него появляются друзья, право на тайну и личные отношения. Понятно, что он может чего-то не говорить родителям", – объяснила психолог.

Поэтому взрослым важно еще до подросткового периода выстроить правильные отношения с детьми. В таком случае возрастные кризисы будут не страшны, отметила эксперт.

С первых дней жизни ребенку важно прививать внутреннее понятие безопасности.





Кира Макарова детский психолог При воспитании нужно объяснять, что природа тоже может нести угрозу. И, если ребенок с малых лет усвоил, что есть вещи, которые способны навредить (например, незнакомые взрослые, лифт с чужим человеком, уход на дальний водоем), он сам туда вряд ли пойдет.

В свою очередь, если доверительные отношения с ребенком так и не сложились, к 12–13 годам наверстать упущенное может быть непросто. Но в любом случае можно говорить с ребенком о том, что его любят и о его здоровье переживают. При этом важно сохранять семейную иерархию, а еще уважение, в том числе и к ребенку, добавила эксперт.