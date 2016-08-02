Купаться запрещено: чем грозит заплыв в грязной воде

Хотя большая часть лета уже позади, впереди еще целый август, который подарит традиционные летние развлечения – купание, отдых у водоемов и шашлыки.

Согласно народным приметам, после Ильина дня (2 августа) купаться уже нельзя, но чаще всего, именно к августу вода в реках и озерах прогревается настолько, что не искупаться просто невозможно. Только вот плавать где попало не стоит. Как ухватить лето за хвост, не навредив своему здоровью – в материале m24.ru.



Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Что грозит купальщику в грязной воде

Заполненный людьми пляж, радостные детские крики и выныривающие из пруда то тут, то там головы – такую картину можно встретить в жаркий день на любом городском и подмосковном пляже. И нам кажется, что если этому месту доверяет так много людей, да еще с детьми – значит и вода в местном пруду безопасна. Только вот обилие отдыхающих – отнюдь не показатель чистоты водоема.

Зачастую, даже стоя перед табличкой "Купаться запрещено!", любители плаванья все равно ныряют в воду, особенно не задумываясь, что установлена она не просто так. Итак, чем же рискует заразиться нерадивый купальщик, игнорирующий предупреждения.

Энтеровирусные инфекции. Это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Пожалуй, самая распространенная "зараза", которую можно подцепить в грязном водоеме. Вирусы попадают в организм человека вместе с водой. Самая оптимальная защита – следить, чтобы во время купания вода не попала в рот. Основными симптомами заражения являются диарея, лихорадка и тошнота.

Церкариоз или "зуд купальщика". Тоже довольно распространенное заболевание, которое проявляется в виде красных пятен и не проходящего зуда по всему телу. Их вызывают личинки паразитов – церкарий, которые скапливаются на хорошо прогреваемом мелководье и на водорослях.

Заразиться можно, купаясь в водоемах вместе с водоплавающими птицами, например, утками, так как именно они являются основными переносчиками паразитов. Личинки проникают под кожу, но долго там жить не могут и погибают, оставляя после себя воспаление, покраснение, отек и сильный зуд. Симптомы могут сопровождаться температурой и бессонницей. Как правило зуд и воспаление пропадают через несколько недель.

Чтобы обезопасить себя нужно стараться не ходить по водорослям и не плавать рядом с утками. Перед купанием можно смазать тело жирным кремом, чтобы паразит не смог прицепиться.

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Грибковые заболевания кожи, лишаи. Множество грибов-паразитов отлично приспособлены для того, чтобы жить на коже человека. Да и заразиться ими очень легко, так как они быстро распространяются в воде. Могут находиться как на самих людях или животных, так и на предметах, к которым они прикасались. Появившиеся после купания пятна или наросты на коже – явный признак возможного заражения. Лечатся такие поражения довольно долго.

Многие открытые ресурсы в интернете указывают в списке возможных заболеваний и такую страшную болезнь, как холера. Кажется, ею пугали в детстве почти всех, чтобы дети ни в коем случае не глотали воду из реки. Это опасная кишечная инфекция, которая попадает в организм через открытую рану или глоток зараженной воды. Во время болезни человек может в сутки потерять до 40 литров жидкости, что может привести к смертельному обезвоживанию. Но не стоит сильно паниковать – по словам врачей, заразиться холерой в обычном подмосковном водоеме нельзя.

Когда пора к врачу

Сами врачи говорят, что при любом недомогании после отдыха на воде, лучше всего не рисковать здоровьем и сразу обратиться к специалисту. Некоторые серьезные инфекции поначалу могут проявлять себя очень безобидно и их можно перепутать с обычной простудой.

"Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением. При появлении любых симптомов – боли в горле, температуры или тошноты, нужно обратиться к врачу", – говорит заместитель главного врача по медицинской части Инфекционной клинической больницы №1 София Русанова.

Эти симптомы после купания могут указывать на то, что в организм попала инфекция: Высокая температура;

Тошнота, рвота или диарея;

Сильная головная боль;

Зудящие высыпания на коже;

Покраснение глаз;

Боли в животе.

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Признаки грязной воды

Озеро, река или пруд источают неприятный запах, а берега водоема заболочены;

Рядом с водоемом расположены свалки, заводы, рядом проложены неизвестного назначения трубы;

Плавающие в водоеме утки – сигнал отказаться от купания в этом месте;

Настороженно стоит относиться к непроточным прудам и озерам с застоявшейся, теплой водой;

Отпечатки копыт на берегу – признак того, что из водоема пьют лошади, коровы и другой домашний скот. Они могут быть переносчиками очень серьезных заболеваний.

Где можно купаться



Сейчас без риска для здоровья можно искупаться в десяти столичных водоемах. Эти места проверяет и контролирует управление Роспотребнадзора:

"Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро" в Зеленограде;

"Тропарево" в юго-западном округе;

"Мещерское" в западном округе;

"Серебряный Бор-2", "Серебряный Бор-3" в Северо-Западном округе.

Помимо этого, в столице действует 46 оборудованных зон отдыха без купания.