356 автобусов и троллейбусов оснастят новой системой безопасности

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Мосгортранс введет новую систему безопасности на 356 автобусах и троллейбусах. Новая система будет создана на основе существующей системы видеонаблюдения.

"ГУП "Мосгортранс" приобретет 356 комплектов бортового телематического оборудования безопасности для переоснащения существующей системы видеонаблюдения. Так, в новый комплект будет входить не только система видеонаблюдения, представленная четырьмя камерами в салоне, но и тревожная кнопка, 3G-модем для передачи данных, микрофон, пожарный извещатель и жесткий диск, на котором будет храниться информация", – цитирует Агентство "Москва" источник в столичном транспортном комплексе.

Комплекты нового оборудования должны быть поставлены Мосгортрансу к концу лета.