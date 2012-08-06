Российские баскетболисты проиграли австралийцам на Олимпиаде

ИТАР-ТАСС

Мужская сборная России уступила команде Австралии в заключительном матче группового турнира по баскетболу на Олимпийских играх в Лондоне со счетом 82:80, сообщает Чемпионат.ком.

Подопечные Дэвида Блатта традиционно слабо начали игру, позволив сопернику вырваться вперед на девять пунктов. Во второй четверти нашим спортсменам удалось сократить отставание до одного очка - 45:46.

После перерыва на площадке шла равная игра, в которой удачливее оказались австралийцы. К победе их привел трехочковый бросок Миллса, совершенный за несколько секунд до сирены.

Несмотря на поражение, сборная России заняла первое место в своей группе. В четвертьфинальном матче противостоять нашим баскетболистам, вероятнее всего, будет команда Литвы.