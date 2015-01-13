Попавший под санкции Собинбанк прекращает обслуживание карт

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Собинбанк, попавший под санкции США, с 31 января прекращает обслуживание банковских карт, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В банке отметили, что счета клиентов сохраняются, и все операции можно проводить в отделениях: получать, вносить и переводить деньги, а также оплачивать кредиты. Всего у банка 13 отделений, из них одно – в Москве.

Кроме того, приостановлена работа интернет-сервиса SobinDirect.

Ранее сообщалось, что Собинбанк с 1 декабря 2014 года прекратит выпуск и перевыпуск пластиковых карт. Все карты, выпущенные до этой даты, будут обслуживаться и далее.

Добавим, что Собинбанк занимает 110-е место в рейтинге кредитных учреждений по версии портала banki.ru. Размер вкладов физических лиц оценивается в 4,8 миллиарда рублей, средства предприятий – 6,1 миллиарда.

Напомним, в марте 2104 года Visa и MasterCard перестали проводить операции клиентов банка "Россия", СМП-Банка, а также "Собинбанка" и "Инвесткапиталбанк". На подобные меры руководители платежных систем пошли после того, как США в ответ на присоединение Крыма к РФ ввели санкции против высокопоставленных российских чиновников и банка "Россия".

В ответ на санкции было решено разработать собственную платежную систему, к которой уже присоединилась MasterCard. Соответствующий договор с Visa находится в стадии обсуждения.