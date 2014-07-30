Visa и MasterCard не будет блокировать карты ВТБ и Банка Москвы

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Международные платежные системы Visa и MasterCard не будут блокировать карты ВТБ, Банка Москвы и Россельхозбанка, сообщили в пресс-службах московских офисов компаний.

"Новы пакет экономических санкций США не оказывает влияния на операции Visa в России и не обязывает Visa приостанавливать или блокировать операции финансовых институтов, которые попали под санкции, или банков, которые обслуживают платежные карты под их спонсорством. Мы продолжаем обрабатывать транзакции в обычном режиме", - рассказал сотрудник пресс-службы компании. Его слова приводит ИТАР-ТАСС.

Представитель MasterCard отметил, что санкции распространяются на доступ конкретных банков к рынку капитала США и не затрагивают деятельность банка. Кроме того, в Банке Москвы сообщили, что клиенты кредитного учреждения от санкций не пострадают и также смогут пользоваться пластиковыми картами банка как на территории России, так и за рубежом.

Напомним, что накануне министерство финансов США завило о новых санкциях против нескольких российских компаний, в число которых вошли Объединенная судостроительная корпорация, ВТБ, Россельхозбанк и Банк Москвы. Отмечается, что активы Объединенной судостроительной компании на территории Америки будут заморожены, а американские компании теперь не смогут вести с ней дела. Что касается банков, то американцам запрещено предоставлять им кредиты на срок более 90 дней.

В пресс-службе Банка России отметили, что, несмотря на санкции, финансовые организации работают в обычном режиме, предоставляя полный набор услуг своим клиентам. "Также проводятся операции по переводу средств и расчеты с использованием банковских карт. В случае необходимости будут предприняты адекватные меры по поддержке указанных организаций с целью защиты интересов их клиентов, вкладчиков и кредиторов", - добавили в пресс-службе.