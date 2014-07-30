Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

30 июля 2014, 11:30

Visa и MasterCard не будет блокировать карты ВТБ и Банка Москвы

банки США санкции платежные системы

Фото: ИТАР-ТАСС

Международные платежные системы Visa и MasterCard не будут блокировать карты ВТБ, Банка Москвы и Россельхозбанка, сообщили в пресс-службах московских офисов компаний.

"Новы пакет экономических санкций США не оказывает влияния на операции Visa в России и не обязывает Visa приостанавливать или блокировать операции финансовых институтов, которые попали под санкции, или банков, которые обслуживают платежные карты под их спонсорством. Мы продолжаем обрабатывать транзакции в обычном режиме", - рассказал сотрудник пресс-службы компании. Его слова приводит ИТАР-ТАСС.

Представитель MasterCard отметил, что санкции распространяются на доступ конкретных банков к рынку капитала США и не затрагивают деятельность банка. Кроме того, в Банке Москвы сообщили, что клиенты кредитного учреждения от санкций не пострадают и также смогут пользоваться пластиковыми картами банка как на территории России, так и за рубежом.

Ссылки по теме

Напомним, что накануне министерство финансов США завило о новых санкциях против нескольких российских компаний, в число которых вошли Объединенная судостроительная корпорация, ВТБ, Россельхозбанк и Банк Москвы. Отмечается, что активы Объединенной судостроительной компании на территории Америки будут заморожены, а американские компании теперь не смогут вести с ней дела. Что касается банков, то американцам запрещено предоставлять им кредиты на срок более 90 дней.

В пресс-службе Банка России отметили, что, несмотря на санкции, финансовые организации работают в обычном режиме, предоставляя полный набор услуг своим клиентам. "Также проводятся операции по переводу средств и расчеты с использованием банковских карт. В случае необходимости будут предприняты адекватные меры по поддержке указанных организаций с целью защиты интересов их клиентов, вкладчиков и кредиторов", - добавили в пресс-службе.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать