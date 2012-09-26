"Известия": Вкладчики АМТ-банка получили только 8,6% от своих вкладов

Фото: ИТАР-ТАСС

Кредиторы первой очереди АМТ-банка, крупнейшего из обанкротившихся в 2011 году, получили только 8,6% от суммы заявленных требований (15,5 млрд рублей).

АМТ-банк, который принадлежит осужденному в Великобритании казахстанскому бизнесмену Мухтару Аблязову, лишился лицензии летом 2011 года, а в июне 2012 года Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом. По данным агентства по страхованию вкладов, удовлетворение из конкурсной массы получат только кредиторы первой очереди — в том числе вкладчики, разместившие депозиты на сумму более 700 тысяч рублей, и само агентство, которому по закону причитается компенсация страховых выплат, сообщают "Известия".

Вклады в АМТ держали около 33 тысяч человек. Общий объем выплаченного страхового возмещения от государства (по вкладам, не превышающим 700 тысяч рублей) составил 12,2 миллиардов рублей. Это стало крупнейшим страховым случаем в истории страхования вкладов. Госпомощь получили все вкладчики АМТ, разместившие на депозитах ниже и выше гарантированных к возмещению 700 тысяч рублей.

Из 33 тысяч человек у 5,5 тысяч клиентов сумма размещенных в банке средств превышала "лимит". Те, кто разместил в АМТ свыше 700 тысяч, получили лишь 8,6 копейки с рубля, свидетельствуют данные агентства по страхованию вкладов. Исходя из того, что средний размер вклада в АМТ у этой категории вкладчиков достигал 2,9 миллиона рублей, они могут рассчитывать на дополнительные 246 тысяч сверх 700 тысяч рублей госпомощи.

В агентстве по страхованию вкладов сообщили, что расчеты с кредиторами первой очереди "начались 11 сентября и будут осуществляться в течение трех месяцев в размере 8,6% от суммы установленных требований путем безналичного перечисления причитающихся кредиторам сумм на указанные ими банковские счета". В реестр требований по состоянию на 27 августа были включены требования на 15,5 миллиардов рублей. В агентстве особо отметили, что в течение нескольких лет — с реализацией проектов и активов АМТ-банка — его кредиторы получат порядка 50% своих средств.

