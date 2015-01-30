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Наземный транспорт

30 января 2015, 16:14

Задержки автобусов из-за припаркованных авто сократились на 10%

автомобили наземный транспорт задержки Евгений Михайлов неправильная парковка общественные транспорт Мосгортанс

Фото: M24.ru

Число задержек городского транспорта из-за неправильно припаркованных автомобилей сократилось на десять процентов по сравнению с прошлым годом, передает пресс-служба Мосгортранса.

При этом в сравнении с январем 2013 года транспорт стал задерживаться и на 63 процента реже, в позапрошлом году было зафиксировано 180 случаев неправильной парковки автомобилей, отметил генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.

Он добавил, что в минувшем году количество пассажиров наземного городского транспорта превысило показатели 2013 года на 3% и составило 1,64 миллиарда человек. Кроме того, уже более 100 миллионов человек воспользовались автобусами, троллейбусами и трамваями с начала года.

В январе транспорт стал перевозить до 5 процентов больше пассажиров, чем в аналогичный период 2014 года. Этот показатель составляет 5,7 миллиона пассажиров ежедневно.

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Ранее Евгений Михайлов отмечал, что выделенные полосы для общественного транспорта позволили увеличить на 15-30% скорость движения автобусов, трамваев и троллейбусов. При этом пассажиропоток на "выделенках" превышает 1,2 миллиона человек по будним дням.

Всего в Москве организовано более 200 километров выделенных полос. Михайлов добавил, что их количество может увеличиться до 300 километров.

Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что платные парковки снизили загруженность улично-дорожной сети на 25% в 2014 году. Также за год сократилось на 5% число заторов в столице. Снижение числа заторов произошло впервые за четыре года, и горожане стали тратить меньше времени на поездки в вечерние и утренние часы пик, заявлял Ликсутов.

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