Железный конь на электроцепи: Как обезопасить свое авто от кражи фар

Фото: M24.ru/Александр Сивцов

Жители Москвы сообщают об участившихся случаях кражи фар с иномарок. В основном "под удар" попадают дорогие машины – Volvo, Volkswagen, Porsche. Представители полиции подтверждают, что это очень распространенное преступление. Ситуация осложняется тем, что переднюю оптику снять очень просто, а стоит она дорого. Как обезопасить себя и свой автомобиль, разбиралось M24.ru.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе УВД по Юго-Восточному округу, кража фар – очень распространенное преступление: только в это окружное управление за 2014 год поступило 724 заявления.

При этом воруют не только фары, а все, что легко можно снять: зеркала, колеса или колпаки, дворники. Кроме того, злоумышленники часто залезают в салон, откуда забирают все ценное: магнитолы, телефоны, вещи. Доходит до смешного: у одного автовладельца украли из машины зарядку для телефона и несколько дисков с шансоном.

Один из столичных автолюбителей также рассказал M24.ru, что у него однажды украли боковое зеркало. Он купил новое и поставил его. Позже полицейские вернули старое зеркало, а спустя некоторое время новое зеркало тоже украли, и водителю пришлось поставить старое обратно.

Почему чаще всего снимают именно фары

Стоит отметить, что оптика иномарок из-за высокой стоимости пользуется особым спросом у воров. Например, новые биксеноновые фары для Porsche Cayenne стоят 30 тысяч рублей, для Volkswagen Touareg – 28 тысяч, для Volvo XC90 – 27 тысяч.

В то же время подержанная оптика в автомагазинах выходит в два, а то и три раза дешевле. В интернете фары можно купить и вовсе за 20% от стоимости новой оригинальной запчасти. А если обращаться за ремонтом "в гаражи", то можно сэкономить еще больше. При этом мало кто интересуется тем, откуда у мастеров в таком сервисе берутся запчасти.

Снять оптику не представляет труда: больше 10 лет назад власти Евросоюза обязали автопроизводителей обеспечить беспроблемный доступ водителей к фарам, чтобы можно было оперативно поменять фары на дороге. Другими словами, "свет" у многих иномарок попросту не закреплен изнутри.

Как защитить свой автомобиль

Понятно, что активизация злоумышленников, промышляющих кражей запчастей, произошла еще и на фоне роста курсов валют: зарубежные детали подорожали в среднем на 40%, а значит, выросла их стоимость и на "черном" рынке.

При этом руководитель компании Угона.нет Алексей Курчанов рассказал M24.ru, что в связи ростом курса и цен на запчасти ожидается и увеличение числа краж автомобилей, но не на продажу, а для разбора.



Фото: предоставлено пресс-службой УВО ГУ МВД России по городу Москве

В связи с этим в полиции рекомендуют:

Оборудовать автомобиль сигнализацией;

Не оставлять на видном месте в салоне ценные вещи;

Не оставлять машину в неосвещенном месте даже в своем дворе - лучше поставить ее на охраняемую стоянку или в охраняемый гараж.

Что делать, если кража произошла

Курчанов также советует укреплять фары изнутри - для этого существуют специальные кронштейны. Кроме того, можно дополнительно защитить то, что под капотом - например, с помощью замков (около 7 тысяч рублей с установкой), которые замкнуты на электроцепь машины и также не дадут угнать автомобиль.

Если же кража все-таки произошла, нужно как можно быстрее вызвать наряд полиции, не трогать свой автомобиль и не садиться в салон до приезда следственно-оперативной группы, чтобы сохранить оставленные вором улики.

По данным правоохранителей, чаще всего такими преступлениями промышляют ранее судимые и не имеющие постоянного источника доходов граждане.

В МВД отмечают, что задержать преступников удается по горячим следам, например: в январе на юго-востоке Москвы с Nissan сняли три колесных колпака, а с "Жигулей" - аккумулятор. Подозреваемых удалось взять почти сразу.

Интересно, что в ряде случаев кражи можно раскрыть благодаря торговым интернет-площадкам. Например, у автомобилиста снимают колеса и спустя некоторое время он видит, что их выставили на продажу как подержанные. Далее достаточно сообщить в полицию и приехать на встречу вместе с правоохранителями. Благодаря такой инициативе однажды была задержана целая банда, промышлявшая продажей ворованных запчастей.

Сергей Блохин