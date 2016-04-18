В столице начала расти стоимость аренды однокомнатных квартир

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Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве выросла 5,6 процента и составила 19 тысяч рублей, сообщает МИА "Россия сегодня".

По данным компании "Инком-Недвижимость", самую дешевую "однушку" в столице можно снять на улице Скульптора Мухиной в десяти минутах транспортом от станции метро "Юго-Западная". В квартире на пятом этаже выполнен косметический ремонт, установлена вся необходимая мебель и бытовая техника

На втором и третьем месте рейтинга находятся однокомнатные квартиры за 20 тысяч рублей в месяц: на улице Рокотова возле метро "Ясенево" без мебели и на Сиреневом бульваре у метро "Первомайская" полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой.

Четвертое место занимает однокомнатная квартира, аренда которой стоит 21 тысячу рублей в месяц. Объект находится на улице Молостовых, в семи минутах езды от станции метро "Новогиреево".

Напомним, в конце прошлого года цены на аренду жилья в столице упали примерно на 20 процентов. Тогда снять однокомнатную квартиру можно было за 18 тысяч рублей в месяц. Также число сдаваемых квартир в полтора раза превысило количество потенциальных арендаторов.

Сейчас в столице ожидается новый всплеск предложений по аренде жилья. Этому способствуют изменения в налоговом законодательстве – стоимость патентов на аренду квартир снизилась на 40 процентов.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в городе легально сдается примерно 26 тысяч квартир общей площадью более миллиона квадратных метров.