На Поклонной горе пройдет акция в честь Дня российского флага

ИТАР-ТАСС

В субботу, 25 августа, на Поклонной горе пройдет молодежная акция "Мы вместе под флагом России". Мероприятие приурочено к празднованию Дня Государственного флага РФ, сообщается на сайте правительства Москвы.

В праздничной программе – выступления роллеров, велосипедистов, черлидеров, а также музыкальных и танцевальных коллективов.

Три колонны молодых спортсменов начнут шествие от Парка Победы, аллеи Молодоженов и аллеи Партизан. Колонны объединятся возле монумента Победы. Ребята исполнят государственный гимн и запустят в небо воздушные шары.

Молодежная акция продлится с 17.00 до 20.00. Вход свободный.

Напомним, что день Государственного флага РФ отмечается в стране 22 августа.