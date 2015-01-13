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Авиа и аэропорты

13 января 2015, 15:50

В московских аэропортах из-за непогоды задержаны десятки рейсов

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Фото: ТАСС/ Алексей Филиппов

В московских аэропортах из-за непогоды задержано около 80 рейсов.

Так, в Шереметьеве на прибытие задержано 39 рейсов, отменено 5 рейсов. На отправление отменено 3 рейса и задержано 5 рейсов. Узнать статус нужного вам рейса можно на онлайн-табло аэропорта или позвонив по номерам горячих линий: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65, +7 (495) 956-46-66.

В Домодедове на прибытие задержано 30 рейсов и 11 отменено. На вылет задержано 19 рейсов и отменено 3 рейса. Подробную информация также можно найти на онлайн-табло или позвонив по номеру +7 (495) 933-66-66.

Во Внукове задержано 2 рейса на вылет и на прибытие отменено 2 рейса и задержано 12 рейсов. Статус рейса можно узнать, позвонив по номеру справочной службы +7 (495) 937-55-55, или посмотрев его на онлайн-табло аэропорта.

Кроме того, восемь самолетов не смогли приземлиться в столичном аэропорту Внуково из-за сильного снегопада.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево подтвердили, что у них совершили временную посадку два самолета, направлявшихся во Внуково. Еще шесть воздушных судов приняли в Домодедове.

Всего же с 25 декабря по 13 января в Домодедове совершили посадку 28 самолетов, следовавших в другие московские аэропорты, сообщили M24.ru в пресс-службе аэропорта.

Напомним, 11 января в Москве прошла метель, из-за которой были задержаны более 100 авиарейсов. Задержки при посадке были связаны с тем, что взлетно-посадочные полосы непрерывно чистили от снега, и лайнеры могли отправить на второй круг. 12 января количество рейсов авиаузла Москвы, вылет которых задержан из-за метели, снизилось. 13 января из-за сильного снегопада рейсы продолжают задерживать. Найти информацию о своем рейсе можно на онлайн-табло нужного вам аэропорта.

Справочные службы аэропортов:

  • Аэропорт Внуково: +7 (495) 937-55-55;
  • Аэропорт Домодедово: +7 (495) 933-66-66;
  • Аэропорт Шереметьево: +7 (495) 232-65-65.

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