Заведено дело на сотрудников фирмы Mirax Group, выкупленной Полонским

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Суд возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ребрендированной компании Mirax Group. Их обвиняют по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

"По версии следствия, в период 2007-2008 годах данные граждане инициировали заключение предварительных договоров купли-продажи квартир строящегося жилого комплекса "Кутузовская миля", заведомо не соответствующих утвержденной проектной документации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника агентства, договоры были заключены между покупателями и одной из компаний, подконтрольных Mirax Group. Последняя выступала соинвестором проекта.

"Получив от граждан около шести миллиардов рублей, компания заморозила строительство жилого квартала, не выполнив обязательства по договорам. После чего ее руководство предприняло действия, направленные на преднамеренное банкротство и ликвидацию", - сообщил представитель пресс-службы.

Напомним, дольщики бывшей корпорации Mirax Group выражали недовольство по поводу долгостроя "Кутузовская миля". В конце августа 2012 года стало известно, что столичные власти продлили инвестконтракт на строительство жилого комплекса с условием переоформления застройщиком договоров с дольщиками.