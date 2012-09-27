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Происшествия

27 сентября 2012, 21:21

Заведено дело на сотрудников фирмы Mirax Group, выкупленной Полонским

ЗАО мошенничество криминал уголовные дела долгострой Mirax Group Potok ГУ МВД России по Москве Кутузовский проспект Сергей Полонский

Фото: ИТАР-ТАСС

Суд возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ребрендированной компании Mirax Group. Их обвиняют по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

"По версии следствия, в период 2007-2008 годах данные граждане инициировали заключение предварительных договоров купли-продажи квартир строящегося жилого комплекса "Кутузовская миля", заведомо не соответствующих утвержденной проектной документации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника агентства, договоры были заключены между покупателями и одной из компаний, подконтрольных Mirax Group. Последняя выступала соинвестором проекта.

"Получив от граждан около шести миллиардов рублей, компания заморозила строительство жилого квартала, не выполнив обязательства по договорам. После чего ее руководство предприняло действия, направленные на преднамеренное банкротство и ликвидацию", - сообщил представитель пресс-службы.

Напомним, дольщики бывшей корпорации Mirax Group выражали недовольство по поводу долгостроя "Кутузовская миля". В конце августа 2012 года стало известно, что столичные власти продлили инвестконтракт на строительство жилого комплекса с условием переоформления застройщиком договоров с дольщиками.

Mirax Group

Российская инвестиционно-девелоперская компания Mirax Group была основана в 1994 году. Впоследствии она прославилась своими крупнейшими проектами – деловым комплексом "Федерация" в "Москва-Сити", бизнес-центром Mirax Plaza, жилыми комплексами "Форт Кутузов" и "Кутузовская Ривьера". Также фирма занималась строительством в Камбодже и Черногории.

В декабре 2011 года Mirax Group была переименована в Potok. А 6 июля 2012 года все акции компании выкупил бизнесмен Сергей Полонский.

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