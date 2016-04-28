Устроившую дебош на парковке в Южном Бутове автоледи задержала полиция

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На юго-западе Москвы полицейские задержали женщину, повздорившую из-за места на парковке. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, автоледи напала на мужчину, припарковавшего свой автомобиль, как она посчитала, на ее месте.

Инцидент произошел в Южном Бутове возле дома по Южнобутовской улице. Мужчина припарковал свой ВАЗ 21102, к нему подбежала женщина и стала уверять, что это ее место, она его первая заметила, но не успела подъехать. При этом гражданка выражалась нецензурно и обещала отомстить, если мужчина не уедет с парковки. Женщина беспричинно стала пинать его машину и оторвала автозеркало.

Когда заявитель вышел из машины, злоумышленница накинулась на него с кулаками, затем схватила с земли бутылку и ударила мужчину по голове. Потерпевший вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции по горячим следам в соседних дворах задержали подозреваемую. Ей оказалась безработная 30-летняя приезжая из Средней Азии. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, неделю назад на северо-востоке Москвы полицейские задержали мужчину, распылившего газовый баллончик в лицо пенсионера. Инцидент произошел в районе Бибирево.

По горячим следам недалеко от места происшествия полицейские задержали злоумышленника, 35-летнего москвича. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято 3 перцовых баллончика. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".