В квартире москвича обнаружен склад оружия

В квартире 25-летнего москвича которого полицейские нашли целый оружейный арсенал

В квартире 25-летнего москвича полицейские нашли склад оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Владелец автоматов и пистолетов пояснил, что уже несколько лет коллекционирует и усовершенствует пневматическое и травматическое оружие, а боевого в его арсенале нет.

«Участковый уполномоченный вызвал на место следственно-оперативную группу и экспертов ЭКЦ УВД по ЮАО. Специалисты, осмотрев коллекцию, изъяли несколько образцов с признаками переделки на баллистическое исследование для определения, является ли оно огнестрельным или нет», - уточняется в сообщении.

Если по результатам экспертизы будет дан положительный ответ, то незадачливому коллекционеру придется ответить на вопросы следователя в соответствии со статьей Уголовного кодекса о незаконном приобретении, хранении или ношении оружия.