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Наземный транспорт

29 августа 2014, 16:15

По московским меркам: Столичные велокилометры

Воробьевы горы Сокольники Музеон велосипедисты наземный транспорт велосипеды Капотня Марьино велопарковки Южная Корея Евросоюз Парк Победы

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где растет самая высокая перевернутая лилия города? Какой фонтанный комплекс Москвы - самый крупный? Какое дерево в столице на самом деле распространеннее тополя? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".


Последнее время в Москве активно развивается велодвижение: для любителей двухколесного транспорта открываются парковки, организуются велопробеги, появляются новые пункты велопроката. Неотъемлемым элементом инфраструктуры для безопасного и комфортного катания по городу становятся велодорожки. Помимо транспортной функции, они несут и культурную нагрузку, образуя специальные маршруты и позволяя побывать в знаковых городских местах и скверах.

Прокатиться с ветерком по специальной трассе велосипедисты могут на Лужнецкой Набережной, Воробьевых горах или, скажем, между Капотней и Марьино. Более 50 московских парков, в частности Сокольники и Парк Горького, также оборудованы велодорожками. Ожидается, что их число будет расти, ведь сегодня по территории Москвы рассекают на велосипедах порядка 4 миллионов человек.

Фото: m24.ru

Самым длинным веломаршрутом столицы считает дорожка, которая идет от Парка искусств МУЗЕОН в Центральном округе до Парка Победы в Западном. Его протяженность составляет 16 километров, причем основная часть проходит по тротуарам. Ширина велодорожки составляет порядка трех метров, что позволяет без труда разъехаться двум встречным велосипедам. Вдоль маршрута установлены точки проката и места для парковки.

Велосипедное движение в зарубежных странах начало развиваться несколько раньше, чем у нас, и похвастаться они могут более протяженными маршрутами. Отдельные источники называют самой длинной велодорожкой 650-километровую трассу, соединяющую города Сеул и Пусан. Прокатившись по ней можно увидеть самые живописные места Южной Кореи. Отметим также, что в июле этого года одобрение Евросоюза получил проект велодорожки длиной около 6800 километров, которая должна будет соединить многие европейские города.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

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