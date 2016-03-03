В аэропорту Внуково проходят обыски по делу о получении взяток

Фото: m24.ru

В линейном отделе полиции аэропорта Внуково следователи проводят обыски по делу о получении взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, идет изъятие документации и компьютерных носителей. По предварительной информации, следственные мероприятия в линейном отделе Транспортной полиции проходят по делу о крупной взятке.

Сумма взятки и обстоятельства ее вымогательства не уточняются. В следственных мероприятиях задействованы сотрудники ФСБ России.

Напомним, в конце февраля Следственный комитет начал доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета во Внуково, следовавшего рейсом Москва – Когалым.

Боинг 737 вылетел 22 февраля около 10:22 из Внукова в Когалым. Когда самолет пролетел около 200 километров, в кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации и экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета.