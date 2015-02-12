Путин: мы договорились о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений

Владимир Путин заявил журналистам после переговоров "нормандской четверки" (президентов России, Украины и Франции и канцлера Германии), что стороны договорились о прекращении огня на Украине с 15 февраля и отводе тяжелых вооружений, передает ТАСС.
Президент России отметил, что также стороны пришли к соглашению о конституционной реформе на Украине. Изменения предусматривают соблюдение прав жителей Донбасса - в документе должна быть обозначена децентрализация и принятие законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как сказал Владимир Путин, также был решена проблема, связанная с "решением пограничных вопросов по согласованию с ополчением Донбасса, гуманитарные вопросы и введение в действие ранее принятого закона об особом статусе этих территорий - Донецка и Луганска".
Кроме того, Путин и Порошенко поручат военным экспертам установить реальное положение дел в зоне вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. "Мы договорились с президентом Порошенко о том, что мы дадим поручения нашим военным экспертам с тем, чтобы установить, что же все-таки на самом деле происходит сейчас в реалиях жизни, и попытаться выработать комплекс мер верификации принятых решений, проверки и соблюдения их с обеих сторон", - заявил президент России.
Встреча, которая проходит в Минске, длится более 17 часов. В переговорах принимают участие президент России Владимир Путин, глава Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.
Параллельно с переговорами в Минске прошла встреча контактной группы по Украине. В нее входят представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Владислав Дейнего, экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России на Украине Михаил Зурабов, а также представитель ОБСЕ Хайди Тальявини.
По итогам переговоров контактная группа подписала договор, направленный на введение в действие всех решений "нормандской четверки". Он называется "Комплекс мер по выполнению минских соглашений". Также был принят документ - по словам Путина, "неподписной" - о том, что участники переговоров (президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии) "поддерживают этот процесс".
Также контактная группа договорилась о создании зоны безопасности на юго-востоке Украины шириной от 50 до 70 километров в зависимости от отводимых вооружений. Так, для тяжелых артсистем ширина составит 50 километров, а для систем залпового огня - 70 километров, сообщает "Интерфакс".
Добавим, что контактная группа должна согласовать и передать на одобрение лидерам "нормандской четверки" проект документа по урегулированию ситуации на Украине.
Напомним, в настоящий момент на территории юго-востока Украины ведутся боевые действия между Вооруженными силами Украины и боевыми подразделением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. по киевскому времени 15 февраля 2015 года.
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности:
— для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
— для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.
3. Обеспечить мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода, с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр.
4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона.
5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
6. Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "все на всех". Этот процесс должен быть завершен самое позднее на пятый день после отвода.
7. Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.
8. Определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты. В этих целях Украина восстановит управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом.
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.
10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение незаконных групп.
11.Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
12. На основании закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трехсторонней контактной группы.
13. Интенсифицировать деятельность трехсторонней контактной группы в том числе путем создания рабочих групп по выполнению аспектов Минских соглашений.