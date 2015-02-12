Путин: мы договорились о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений

Владимир Путин подвел итог переговоров "нормандской четверки" в Минске

Владимир Путин заявил журналистам после переговоров "нормандской четверки" (президентов России, Украины и Франции и канцлера Германии), что стороны договорились о прекращении огня на Украине с 15 февраля и отводе тяжелых вооружений, передает ТАСС.

Президент России отметил, что также стороны пришли к соглашению о конституционной реформе на Украине. Изменения предусматривают соблюдение прав жителей Донбасса - в документе должна быть обозначена децентрализация и принятие законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сказал Владимир Путин, также был решена проблема, связанная с "решением пограничных вопросов по согласованию с ополчением Донбасса, гуманитарные вопросы и введение в действие ранее принятого закона об особом статусе этих территорий - Донецка и Луганска".

Кроме того, Путин и Порошенко поручат военным экспертам установить реальное положение дел в зоне вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. "Мы договорились с президентом Порошенко о том, что мы дадим поручения нашим военным экспертам с тем, чтобы установить, что же все-таки на самом деле происходит сейчас в реалиях жизни, и попытаться выработать комплекс мер верификации принятых решений, проверки и соблюдения их с обеих сторон", - заявил президент России.

Встреча, которая проходит в Минске, длится более 17 часов. В переговорах принимают участие президент России Владимир Путин, глава Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.

Параллельно с переговорами в Минске прошла встреча контактной группы по Украине. В нее входят представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Владислав Дейнего, экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России на Украине Михаил Зурабов, а также представитель ОБСЕ Хайди Тальявини.

По итогам переговоров контактная группа подписала договор, направленный на введение в действие всех решений "нормандской четверки". Он называется "Комплекс мер по выполнению минских соглашений". Также был принят документ - по словам Путина, "неподписной" - о том, что участники переговоров (президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии) "поддерживают этот процесс".

Также контактная группа договорилась о создании зоны безопасности на юго-востоке Украины шириной от 50 до 70 километров в зависимости от отводимых вооружений. Так, для тяжелых артсистем ширина составит 50 километров, а для систем залпового огня - 70 километров, сообщает "Интерфакс".

Лидеры "нормандской четверки" вновь вернулись в зал заседаний в Минске

Добавим, что контактная группа должна согласовать и передать на одобрение лидерам "нормандской четверки" проект документа по урегулированию ситуации на Украине.

Напомним, в настоящий момент на территории юго-востока Украины ведутся боевые действия между Вооруженными силами Украины и боевыми подразделением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.