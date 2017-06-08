В Минздраве рассказали, что россияне стали меньше пить и курить

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Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что взрослые россияне за последние годы стали курить на 20 процентов меньше. Употребление алкоголя, по ее словам, также снизилось – на 13,5 процента, передает "Интерфакс".

Согласно исследованию Генерального соглашения о торговле услугами, данные которого приводит Скворцова, среди российской молодежи показатели еще лучше – количество молодых курильщиков сократилось в 3,5 раза.

Наряду с этим, по словам министра, на 18 процентов повысилась приверженность активному образу жизни и занятиям физкультурой и спортом.