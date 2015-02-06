Дзюба не полетел со "Спартаком" на второй сбор в Турцию

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Футболисты "Спартака" отправились на второй зимний сбор, который пройдет в турецком городе Белек, сообщается на официальном сайте "красно-белых". Вместе с командой не полетел форвард Артем Дзюба, который отказался продлевать контракт с клубом.

В Турцию отправились 23 спартаковца и в этом списке нет нападающего сборной России.

При этом по информации "Чемпионат.ком", Артем Дзюба присоединится к работе с дублирующим составом "красно-белых". Дубль "Спартака" запланировал вылет на сбор, который также состоится в Турции, 7 февраля.

Ранее сообщалось, что Дзюба продолжит карьеру в петербургском "Зенита". Владелец "Спартака" Леонид Федун заявлял, что считает возможным факт переговоров между Дзюбой и "Зенитом", поскольку положительного ответа "Спартаку" на вопрос о продлении контракта форвард так и не дал.

По данным СМИ, контракт Дзюбы с "сине-бело-голубыми" вступит в силу с июля этого года. Срок соглашения составит пять лет. Остаток текущего сезона футболист проведет в "Спартаке", не исключено, что он не будет появляться на поле, в связи с конфликтом с руководством клуба.

По условиям контракта, зарплата Дзюбы составит 3,3 миллиона евро в год. Это больше, чем предлагал "Спартак" своему воспитаннику. Нынешняя зарплата нападающего равняется 1,2 миллиона евро, к которым приплюсовываются еще 250 тысяч евро за 10 и более забитых мячей в сезоне.

"Спартак" предлагал форварду новый контракт с зарплатой от 2,8 до 3 миллионов евро плюс оплату услуг агентов, помогающих форварду при совершении сделки. Однако это предложение Дзюбу не устроило.