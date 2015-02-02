Нападающий "Спартака" Артем Дзюба переходит в "Зенит"

Артем Дзюба. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Нападающий столичного "Спартака" Артем Дзюба переходит в "Зенит". Официально о подписании контракта будет объявлено в течение дня, стороны уже достигли договоренности, сообщает "Спорт-Экспресс".

Контракт Дзюбы с "сине-бело-голубыми" вступит в силу с июля этого года. Срок соглашения составит пять лет. Остаток текущего сезона футболист проведет в "Спартаке", не исключено, что он не будет появляться на поле, в связи с конфликтом с руководством клуба.

По условиям контракта, зарплата Дзюбы составит 3,3 миллиона евро в год. Это больше, чем предлагал "Спартак" своему воспитаннику.

Нынешняя зарплата нападающего равняется 1,2 миллиона евро, к которым приплюсовываются еще 250 тысяч евро за 10 и более забитых мячей в сезоне.

"Спартак" предлагал форварду новый контракт с зарплатой от 2,8 до 3 миллионов евро плюс оплату услуг агентов, помогающих форварду при совершении сделки. Однако это предложение Дзюбу не устроило.

Отметим, что владелец столичного клуба Леонид Федун неоднократно заявлял, что Дзюба в "Спартаке" больше играть не будет.