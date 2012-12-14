СК намерен подключиться к процессу по делу Литвиненко

Александр Литвиненко. Фото: vesti.ru

Следственный комитет России объявил о намерении вступить в процесс по делу о смерти Александра Литвиненко в качестве заинтересованного лица.

"Следственный комитет является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Именно данным органом в России проводится расследование обстоятельств гибели Александра Литвиненко", – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

В ближайшее время СК подаст в британский суд ходатайство для вступления в дело в качестве заинтересованного лица.

13 декабря представители вдовы Литвиненко заявили на предварительных слушаниях по делу, что бывший российский офицер был платным агентом секретной разведывательной службы Великобритании MИ-6 и по просьбе британской внешней разведки сотрудничал с разведывательным ведомством Испании, сообщает русская служба ВВС.

Напомним, бывший офицер ФСБ России Александр Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года из-за отравления полонием-210. По версии Скотланд-Ярда, Литвиненко был отравлен российским предпринимателем, бывшим охранником Бориса Березовского, бывшим офицером Главного управления охраны России, нынешним депутатом Госдумы Андреем Луговым.

Российская Генпрокуратура, в свою очередь, не исключает причастность к убийству Литвиненко лиц из его лондонского окружения.