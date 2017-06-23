Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в Сирии

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Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") в Сирии ударом крылатых ракет "Калибр", сообщает ТАСС. По данным Минобороны РФ, атаку произвели фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар".

Удар произвели из восточной части акватории Средиземного моря. Были пущены шесть крылатых ракет "Калибр". В результате внезапного удара уничтожены пункты управления, крупные склады вооружения и боеприпасов террористов рядом с Акербатом в провинции Хама. После попадания одной из ракет сдетонировал арсенал боевиков.

Ранее ВКС России нанесли удары по объектам ИГ, уничтожили 180 боевиков вместе с двумя полевыми командирами, которые планировали прорваться в город Дейр-эз-Зор.