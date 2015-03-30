Самолет совершил экстренную посадку в Шереметьеве из-за проблем с шасси

Фото: M24.ru

Самолет Airbus A320 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Лайнер компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва – Бухарест, но вынужден был вернуться из-за неполадок с шасси, сообщает Агентство "Москва".

Рейс вылетел из аэропорта Шереметьево в 11.05, однако спустя непродолжительное время вернулся. Экипаж принял такое решение из-за отказа сигнализации закрытого положения замков стоек шасси.

Пассажиры в ближайшее время вылетят в Бухарест на другом лайнере.

Отметим, что 28 марта в аэропорту Шереметьево два воздушных судна задели друг друга крыльями во время буксировки.

Один из самолетов был пустым, на борту второго находились пассажиры. Оба лайнера получили повреждения обшивки, у одного из них испорчен сигнальный датчик.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства случившегося расследует Следственный комитет России.