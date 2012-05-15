Памятник самолету Ил-18 переносится в Химки

Памятник самолету Ил-18 будет перенесен из Шереметьево в Химки, написал в своем блоге генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко.

"К нам обратились ветераны, которые долгие годы проработали в Шереметьево и "Аэрофлоте", с просьбой поставить Ил-18 именно в Химках - ведь многие из них живут в этом городе. Для них этот символ очень важен, равно как и для патриотического воспитания подрастающего поколения. В общем, принято решение установить самолет в Химках", - отметил Василенко.

"Сейчас специалисты КБ Лавочкина его аккуратно разбирают, снимают крылья, готовят к путешествию", - сообщил он.

Василенко сообщил, что на подъезде к аэропорту должен стоять самолет. "Поэтому мы с компанией "Трансcтроймеханизация", которая строит часть новой трассы Москва-Санкт-Петербург, прорабатываем сейчас возможность установки ТУ-154 у планируемого нового съезда с Международного шоссе к аэропорту, - сказал он. - В ближайшее время уже появится проект, а при благоприятном стечении обстоятельств самолет может быть установлен уже в этом году".

Ил-18 - первый самолет, спроектированный именно для гражданской авиации. Он перевез свыше 235 млн пассажиров. Самолеты- памятники стоят во многих российских аэропортах. В московском Внуково памятник первому реактивному самолету Ту-104 был перенесен на новое место во время реконструкции аэропорта.