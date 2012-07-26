ИТАР-ТАСС

В августе крупнейший государственный банк России Сбербанк повысит ставки по ипотеке – в среднем на 0,5% годовых.

Топ-менеджер Сбербанка сообщил корреспонденту «Ведомостей», что повышение связано с ухудшением ситуации с ликвидностью. Но оно, по его словам, «не будет критичным».

- По ставкам банк отстает от конкурентов и мог бы пойти на более значимое повышение, - сказал он, добавив, что банк не может себе его позволить, поскольку слишком значим для рынка.

Сейчас Сбербанк выдает ипотеку под 9,5-14,75% годовых.

Государственный банк - лидер на рынке ипотечных кредитов. Всего он выдает 45% кредитов. В апреле его портфель составил около 870 миллиардов рублей.