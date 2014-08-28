Татьяна Барсукова не будет участвовать в выборах в Мосгордуму

Татьяна Барсукова. Фото: москва2014.рф

Кандидат в депутаты Мосгордумы, директор социально-реабилитационного центра "Отрадное" Татьяна Барсукова снялась с выборов в одиннадцатом избирательном округе, в который входят районы Отрадное, Марфино и Алтуфьево, сообщили M24.ru в предвыборном штабе.

Как уточняет пресс-служба префектуры СВАО, окружная избирательная комиссия уже аннулировала ее регистрацию в качестве кандидата.

Барсукова подала заявление о снятии своей кандидатуры вечером в понедельник, 25 августа. В конце прошлой недели ей предложили перейти на работу в правительство Москвы, в скором времени она займет в должность первого замруководителя департамента социальной защиты населения города Москвы по вопросам семьи и детства.

Татьяна Барсукова приняла решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца и одержала победу на праймериз.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

Отметим, что 28 августа от участия в выборах отказался еще один кандидат в депутаты Мосгордумы – единорос Сергей Ладочкин

Он сообщил в своем "Живом журнале", что стал координатором комиссии по ЖКХ Общественно-экспертного совета при губернаторе Севастополя. Ладочкин добавил, что он планирует принять участие в выборах в Госдуму, которые намечены на 2016 год.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.