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Ж/Д и вокзалы

01 августа 2014, 14:24

Между Москвой и Питером начали курсировать сдвоенные "Сапсаны"

РЖД поезда вагоны Сапсаны ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 августа из Москвы в Санкт-Петербург будут ежедневно ходить сдвоенные "Сапсаны", сообщили M24.ru в пресс-службе РЖД. Составы состоят из 20 вагонов вместо обычных 10 и могут перевозить 1050 пассажиров.

Поезд № 766 Москва - Санкт Петербург будет ходить без остановок (отправление из столицы в 19.35, прибытие - в 23.34). Из Санкт-Петербурга сдвоенный "Сапсан" будет выезжать в 13.45 (прибытие в Москву - в 18.15). Поезд будет останавливаться в Бологом и Твери.

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Ранее сообщалось, что с конца августа между столицами будут ходить две пары сдвоенных "Сапсанов". А в 2015 году на линии планируется запустить еще две пары удлиненных поездов.

Первый сдвоенный "Сапсан", произведенный немецкой компанией Siemens AG, прибыл в Россию еще в конце 2013 года. Отмечалось, что такие поезда будут иметь две дополнительные зоны первого класса и VIP-зону повышенного комфорта. Также во всех вагонах предусмотрено подключение к интернету.

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