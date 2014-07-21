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Почти 20% писем в Москве Почта России доставляет с задержкой. Однако более 95% внутриобластной письменной корреспонденции приходит вовремя, и за последний год этот показатель вырос на четыре процента, сообщает пресс-служба ФГУП "Почта России".

Кроме того, соблюдение сроков пересылки писем на межобластных маршрутах за год выросло в среднем с 53,49% (второй квартал 2013 года) до 84,1% во втором квартале 2014 года.

Показатели выполнения сроков доставки на магистральных межобластных маршрутах за прошедший год улучшились в 71 регионе страны. И если во втором квартале 2013 года норматив соблюдался лишь в трех регионах страны, то во втором квартале этого года уже в 35 регионах более 90% корреспонденции было доставлено адресатам в установленные сроки.

Политику в сфере логистики Почта России пересмотрела в течение 2013 года. "Мы заключили прямые договоры с ведущими авиакомпаниями, провели открытые конкурсы на автоперевозки и подписали соглашение с Федеральной пассажирской компанией. Эти шаги позволили сократить сроки межобластной доставки корреспонденции", - отметил гендиректор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов.

С контрольными сроками пересылки письменной корреспонденции можно ознакомиться здесь.