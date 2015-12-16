Права дольщиков и санкции против Анкары

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Москва уточняет санкционные меры в отношении Анкары

В дополнение к строительству и туризму санкции РФ против Турции могут быть распространены на гостиничный бизнес, деревообработку, обучение пилотов, а также госзаказ в любой отрасли, сообщает "Коммерсант". Речь идет, по сути, об остановке импорта работ и услуг – запрете российским юридическим лицам заключать контракты с профильными турецкими контрагентами. Контролировать применение санкций может Росфинмониторинг при участии ЦБ, а правительство получит право регулировать ситуацию в ручном режиме, вводя те или иные исключения.

"Яндекс.Деньги" начинают выпуск собственного пластика

"Яндекс.Деньги" стали первым российским платежным сервисом, который получил возможность работать с MasterCard напрямую без посредников, пишет "Коммерсант". Компания начинает самостоятельный выпуск банковских карт, баланс которых будет привязан к электронному кошельку. Сервис получил лицензию MasterCard.

Национальной платежной системе поможет международная

Карта "Мир", о запуске которой было объявлено во вторник, так пока и не стала по-настоящему национальной, передает "Коммерсант". Пока не построена инфраструктура приема таких карт, банки будут стремиться выпускать не столько исключительно российские, сколько кобейджинговые – с MasterCard. Таким образом, на первых порах задуманная как исключительно российская карта "Мир" во многих случаях все же будет работать с использованием технологий международной платежной системы.

Для борьбы с контрафактом предлагают создать специальное подразделение МВД

С контрафактом на территории Евразийского экономического союза будут бороться всем миром, пишет "Российская газета". Глава российского минпромторга Денис Мантуров, который также возглавляет Государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, рассчитывает подписать соглашение о взаимодействии с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызской Республики.

На днях в России Госкомиссия одобрила жесткие меры, вплоть до оборотных штрафов, конфискации и длительных уголовных сроков за производство, ввоз и продажу всего без исключения контрафакта – от лекарств и одежды до топлива и авиационных деталей. Поэтому адекватных мер ждут и от стран-партнеров по Евразийскому экономическому союзу.

Появилась новая схема обмана с кредитами

Удивительная по цинизму схема получения кредитов стала практиковаться в столице и Подмосковье, сообщает "Российская газета". Студентам морочат голову и предлагают взять в одном из крупных отечественных банков огромный кредит. Незнакомец, представлявшийся бизнесменом, предлагал зеленой молодежи выгодную сделку. Они с его помощью берут миллионные кредиты в банке, а он, в обмен на эти деньги выдает им документы на большие участки земли в элитном районе Подмосковья. Там, объяснял он, цена земли такая, что в в несколько раз превышает стоимость кредита, который он обещал погасить сам. В обмен на наличные он отдавал студентам некий невнятный документ на бланке неведомой фирмы, гласивший, что на имя молодого человека выделен участок по такому-то адресу. Разумный взрослый человек проверил бы и щедрого коммерсанта, и добрую фирму с участками земли на Рублевке. Вчерашние школьники ничего этого не сделали. Им казалось, что они совершают удачный самостоятельный прыжок во взрослую жизнь.

Власти защитят права дольщиков

Застройщиков обяжут иметь капитал не меньше 1 миллиарда рублей, раскрывать бенефициаров, а в перспективе, возможно – перечислять деньги дольщиков на специальный счет, передает РБК. Такие нормы содержатся в законопроекте, который правительство внесло в Госдуму. Изменения должны защитить дольщиков от недобросовестных или неудачливых застройщиков.

Эксперты сравнили эффективность ФСКН и МВД

Эксперты петербургского ​​​Института проблем правоприменения проанализировали официальную статистику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и сравнили работу Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Министерства внутренних дел. Об этом сообщает РБК. Именно эти ведомства отвечают в Росcии за борьбу с нелегальным оборотом наркотиков, а в условиях экономического кризиса они вынуждены публично доказывать результативность своей работы.

На сколько подорожает топливо в 2016 году

Цена литра бензина в 2016 году может вырасти всего на несколько рублей, прогнозируют трейдеры, пишет РБК. В ФАС ждут падения цен на топливо, а нефтяные компании хотят индексировать ценники на размер инфляции.

Претендентов на американскую визу проверят в социальных сетях

Претендентов на американскую визу проверят в социальных сетях, сообщают "Ведомости". Визовая политика США ужесточается после теракта в Калифорнии. "Если сотрудник консульской службы в ходе собеседования чувствует, что было бы полезно проверить аккаунты человека в соцсетях, это будет сделано, но не во всех случаях", – заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби во время брифинга в понедельник. Посольство США в России ситуацию пока не прокомментировало, сославшись на визит госсекретаря Джона Керри в Москву.

Минкомсвязи хочет подключить все франкировальные машины к "Почте России"

Минкомсвязи подготовило новый порядок использования франкировальных машин, передают "Ведомости". Приказ планируется выпустить в I квартале 2016 года после общественного обсуждения, оценки регулирующего воздействия и государственной регистрации в Минюсте. Приказ будет предусматривать переходный период до 1 января 2017 года, в течение которого пользователи франкировальных машин смогут перейти на новый порядок работы.

Ряд дистрибуторов готов отказаться продавать пиво, чтобы не связываться с ЕГАИС

Четверть оптовых продавцов пива может отказаться от его дистрибуции из-за необходимости подключения к системе Единой государственной системы учета алкоголя (ЕГАИС), подсчитала "Опора России" на основе собственных данных и сведений отраслевых союзов, пишут "Ведомости". Дистрибуторов пива пугают высокие цены на программное обеспечение, отсутствие специалистов и прочие сложности.