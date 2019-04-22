Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут, как создавать популярное шоу на YouTube

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27 апреля в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит блогер, автор популярного YouTube-канала "Луи Вагон" Чума Вечеринка. Тема мастер-класса – "Как создавать популярное шоу на YouTube".

На занятии Чума Вечеринка поделится секретами успешного блоггинга и расскажет, как разговорить собеседника во время интервью, как найти идею для своего шоу.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 27 апреля в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.