В День города телеканал "Москва 24" проведет концерт на Тверской улице

Фото: ИТАР-ТАСС

6 сентября в рамках празднования Дня Города на Тверской улице пройдет открытый концерт "День города с телеканалом "Москва 24". Мероприятие организуют департамент культуры и Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа".

В концерте примут участие группы "Браво", "Сурганова и Оркестр", "Therr Maitz", а также молодая звезда Yana Blinder.

Как всегда, музыкальная часть вечера проходит под эгидой программы "Живой звук", а это значит, что на концерте будет только живая музыка.

Вход на мероприятие свободный, начало в 18:30. Площадка расположится по адресу – Тверская улица, дом 7, рядом со зданием Центрального телеграфа.

Программа:



18:30 – Therr Maitz

19:30 – Yana Blinder

19:50 – Ди-джей Тим Кустов

20:15 – "Сурганова и оркестр"

21:00 – Оркестр Exilados

21:20 – "Браво"

Напомним, День города в Москве по традиции состоится в первую субботу сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

В День города в столице устроят 28 фейерверков. Двенадцать из них запустят во всех округах, еще 16 – в столичных парках. Праздничный салют начнется в 22.30.

За все эти идеи москвичи проголосовали в сервисе "Активный гражданин". Как показал опрос, праздновать День города собираются 63 процента горожан.