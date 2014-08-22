Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

22 августа 2014, 22:36

В День города телеканал "Москва 24" проведет концерт на Тверской улице

Москва 24 концерты День города

Фото: ИТАР-ТАСС

6 сентября в рамках празднования Дня Города на Тверской улице пройдет открытый концерт "День города с телеканалом "Москва 24". Мероприятие организуют департамент культуры и Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа".

В концерте примут участие группы "Браво", "Сурганова и Оркестр", "Therr Maitz", а также молодая звезда Yana Blinder.

Как всегда, музыкальная часть вечера проходит под эгидой программы "Живой звук", а это значит, что на концерте будет только живая музыка.

Вход на мероприятие свободный, начало в 18:30. Площадка расположится по адресу – Тверская улица, дом 7, рядом со зданием Центрального телеграфа.

Программа:

  • 18:30 – Therr Maitz
  • 19:30 – Yana Blinder
  • 19:50 – Ди-джей Тим Кустов
  • 20:15 – "Сурганова и оркестр"
  • 21:00 – Оркестр Exilados
  • 21:20 – "Браво"

Ссылки по теме

Напомним, День города в Москве по традиции состоится в первую субботу сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

В День города в столице устроят 28 фейерверков. Двенадцать из них запустят во всех округах, еще 16 – в столичных парках. Праздничный салют начнется в 22.30.

За все эти идеи москвичи проголосовали в сервисе "Активный гражданин". Как показал опрос, праздновать День города собираются 63 процента горожан.

Сюжет: День города-2014

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать